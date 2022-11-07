۲۸۷ سارق در مشهد دستگیر شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، احمد نگهبان اظهار کرد: در راستای ارتقای امنیت عمومی و برخورد با توزیع کنندگان مواد مخدر طرح پاکسازی نقاط جرم خیز این کلانشهر در بازه زمانی سه روزه اجرا شد.

فرمانده انتظامی مشهد افزود: در این عملیات، ۲۰ توزیع کننده موادمخدر دستگیر و ۷۰ معتاد متجاهر نیز جمع‌آوری شدند و در جریان اجرای این طرح ۲ کیلو و ۷۰۰ گرم انواع مواد مخدر نیز کشف شد.

وی ادامه داد: همچنین در عملیاتی دیگر سه متهم به سرقت وسایل داخل خودرو در محدوده کوی پلیس مشهد دستگیر شدند.

نگهبان بیان کرد: مأموران با رصد اطلاعاتی، انجام تحقیقات گسترده میدانی و بررسی دوربین‌های مداربسته محل سرقت، ۲ متهم را در این زمینه شناسایی و پس از هماهنگی با مقام قضائی آن‌ها را در یک عملیات غافلگیرانه حین سرقت با یک دستگاه خودرو پراید دستگیر کردند.

فرمانده انتظامی مشهد تصریح کرد: یک مالخر اموال مسروقه نیز در این خصوص دستگیر شد و متهمان دستگیرشده در تحقیقات به عمل آمده و در مواجهه با مدارک و مستندات پلیس به ۲۱ فقره سرقت محتویات داخل خودرو در سطح شهر مشهد اعتراف کردند.