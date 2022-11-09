به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی پروژه، فصل دوم برنامه تلویزیونی «میشه که بشه» با طراحی و تهیه‌کنندگی کامران سیف‌اللهی و کارگردانی سیدعماد کریمی‌فرد از امشب ۱۸ آبان‌ روزهای چهارشنبه، پنجشنبه و جمعه ساعت ۲۲ از شبکه نسیم روی آنتن می‌رود.

همزمان با آغاز پخش «میشه که بشه»، از پوستر و تیزر این برنامه که طراحی آن به ترتیب برعهده فرزانه احدی و نرگس صمیمی بوده است، رونمایی شد.

در هر قسمت از این برنامه که مهاجرت معکوس را سوژه خود قرار داده است، سه جوان یک شغل را تجربه می‌کنند و در مسیر این تجربیات، اتفاقات و لحظات جذابی خلق می‌شود.

این برنامه در اولین قسمت خود به استان اصفهان سفر و مخاطبان را با شغل «قلم‌کاری» آشنا می‌کند. تولید سفره‌های پارچه‌ای به روش سنتی به عنوان یکی از صنایع دستی شناخته شده در اصفهان، موضوع این قسمت برنامه است.

«لِنج‌سازی» عنوان دومین شغلی‌ است که پنجشنبه شب ۱۹ آبان‌ در «میشه که بشه» بدان پرداخته می‌شود و مخاطبان با تولید قطعات و ساخت لنج‌های مسافری آشنا می‌شوند.

سومین قسمت این برنامه نیز که بیستم آبان‌ماه پخش می‌شود،‌ سری به استان خراسان شمالی می‌زند تا از شغل «آبنبات‌سازی» که یکی از معروفترین سوغات استان خراسان شمالی است و در طعم‌های مختلف تولید می‌شود، صحبت کند.

فصل دوم «میشه که بشه» در ۲۶ قسمت ۳۰ دقیقه‌ای در شبکه نسیم تولید و با مشارکت بنیاد برکت ساخته شده است.