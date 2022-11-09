فروش ارز در شعب ارزی منتخب بانک سپه آغاز شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی بانک سپه، پیرو ابلاغ بانک مرکزی مبنی بر تسهیل تأمین ارز مورد نیاز هموطنان، بانک سپه از تاریخ ۱۷ آبان‌ماه سال‌جاری فروش ارز به‌صورت اسکناس (حداکثر به مبلغ ۱.۹۰۰ دلار) را با نرخ اعلامی اداره صادرات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در واحدهای ارزی و شعب منتخب خود آغاز کرد.

بر این اساس، اشخاص حقیقی ۱۸ سال به بالا از تاریخ مذکور تا اطلاع ثانوی می‌توانند با مراجعه به هر یک از واحدهای ارزی و شعب منتخب تعیین شده، ارائه کارت ملی و افتتاح یا داشتن حساب متمرکز ریالی در بانک سپه و ارائه شماره تلفن همراه به‌نام متقاضی، ارز مورد نیاز خود را خریداری کنند.

هموطنان گرامی می‌توانند لیست شعب منتخب بانک سپه را از اینجا مشاهده کنند.