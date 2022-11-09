به گزارش خبرنگار مهر، سید حامد عاملی عصر چهارشنبه در جریان بازدید از طرح‌های عمرانی و زیربنایی اردبیل اظهار کرد: در قالب طرح جهش تولید مسکن در همه شهرستان‌ها ساخت واحدهای مسکونی برای متقاضیان مسکن شروع شده و در اردبیل نیز با مشخص شدن زمین، عملیات اجرایی آغاز می‌شود.

وی از تکمیل ۷۰ واحد مسکن در سایت کارگران و ۱۵۰ واحد مسکن در سایت داروپخش اردبیل خبر داد و تصریح کرد: این ۲ پروژه تا آخر امسال تکمیل و تحویل متقاضیان می‌شود تا امکان سکونت در این واحدها فراهم آید.

استاندار اردبیل گفت: تمام تلاش دولت سیزدهم بر این است تا واحدهای مسکونی در حال احداث به سرعت و با کیفیت تکمیل و تحویل متقاضیان شود تا دغدغه خانواده‌ها از بابت تأمین سرپناه رفع شود.

عاملی در بازدید از عملیات احداث تالار شهر اردبیل نیز افزود: این پروژه بعد از سال‌ها بلاتکلیفی در مرحله آجرچینی و محوطه‌سازی است و سعی ما بر این است تا از محل ماده ۵۶ اعتبارات ملی برای این پروژه تأمین کنیم تا هر چه سریعتر تالار شهر اردبیل به سرانجام برسد.

وی ضرورت تکمیل این پروژه را برای ارائه خدمات به اهالی فرهنگ و هنر یادآور شد و خاطرنشان کرد: در کنار کارهای سخت‌افزاری باید تجهیزات و امکانات مورد نیاز تالار شهر نیز خریداری و آماده نصب و راه‌اندازی شود.

عاملی از تکمیل موزه دفاع مقدس خبر داد و اضافه کرد: ۹ میلیارد تومان امسال از منابع ملی برای این پروژه تأمین شده که امیدواریم بخش عظیمی از موزه دفاع مقدس و مرکز فرهنگی آماده بهره‌برداری شود.

وی این مجموعه نفیس را سنگر ارزشمند انتقال مواریث دوران دفاع مقدس برشمرد و بیان کرد: باید نسل‌های آینده از این فضا برای آشنایی با فرهنگ جهاد و شهادت استفاده کنند.

عاملی به احداث مجموعه توانبخشی اردبیل اشاره کرد و ادامه داد: این مجموعه نیز در بخش‌های مختلف به ویژه واحد هتلینگ و توانبخشی در حال تکمیل است و به سرعت شاهد بهره‌برداری از این مجموعه برای استفاده ایثارگران خواهیم بود.

استاندار اردبیل در بازدید از تصفیه‌خانه آب اردبیل نیز گفت: مدول دوم این تصفیه‌خانه با طراحی مناسب اجرایی می‌شود تا دغدغه تأمین آب را در مرکز استان شاهد نباشیم.