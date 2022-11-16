مانور ترکیبی در بندر بوشهر برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد شکیبی نسب صبح چهارشنبه در جمع خبرنگاران تشریح خبر یاد شده اظهار کرد: هدف از برگزاری مانور ترکیبی عملیاتی شبیه سازی شده، رعایت اصول وحدت فرماندهی، فرماندهی یکپارچه و ارتباطات یکپارچه در ساختار فرماندهی حادثه، رونمایی از سیستم نوین ارتباطات رادیویی و رونمایی از کدهای ارتباطی و مکالمات رادیویی استاندارد طراحی شده بین فرماندهان در حوادث بود که در تمامی بخش‌ها با موفقیت انجام شد.

وی بیان کرد: تمرین جابجایی سه فرماندهی متفاوت در سه عملیات متفاوت اما همزمان در یک حادثه (جابجایی سریع ساختار فرماندهی حادث) از دیگر اهداف ترسیم شده برای مانور ترکیبی عملیاتی شبیه سازی شده مدیریت بحران و پدافند غیرعامل در بندر بوشهر بود.

وی ادامه داد: بدین ترتیب این اصل مهم یعنی انتقال فرماندهی نیز در ساختار ICS با موفقیت هرچه تمام تر به معرض نمایش درآمد.

کارشناس مسئول مدیریت بحران و پدافندغیرعامل اداره کل بنادر و دریانوردی استان بوشهر نیز گفت: از جمله خروجی و دستاورد مهم این مانور، دستور خریداری بی‌سیم‌های دیجیتال در شبکه (ارائه شده توسط شرکت‌های وب) توسط مدیرکل بنادر و دریانوردی استان بوشهر بود.

جلال محمدی باغملایی ادامه داد: این طرح چندی قبل با پیشنهاد اداره مدیریت بحران، پدافند غیرعامل و HSE بندر بوشهر به تأیید کمیته فنی مخابرات دریایی بندر رسیده و در این مانور رونمایی شد که با برنامه ریزی صورت گرفته به خوبی مورد استفاده قرار گرفت.

مانور ترکیبی عملیاتی شبیه سازی شده مدیریت بحران و پدافند غیرعامل در بندر بوشهر با حضور مهمانانی از وزارت راه و شهرسازی، سازمان بنادر و سایر بنادر کشور با موفقیت برگزار شد.