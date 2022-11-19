اعزام نخستین کاروان زائران از ۳۰ آبان ماه در مرز خسروی

سعید کریمی خو در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به تلاشهای انجام شده برای اعزام زائران عتبات عالیات از مرز خسروی، اظهار کرد: در اواسط آبان استاندار کرمانشاه طی ملاقاتی با رئیس سازمان حج و زیارت پیگیر اعزام کاروانهای زیارتی عتبات عالیات از مرز خسروی شدند.
وی افزود: مسئله پیگیری اعزام کاروانها از مرز خسروی پیشتر هم مورد پیگیری قرار گرفته بود اما به دلیل عدم همکاری شرکتهای حمل و نقلی در کشور عراق به تعویق افتاد.
مدیرکل حج و زیارت استان کرمانشاه با بیان اینکه رایزنیهای مکرر برای اعزام زوار از مرز خسروی پس از ایام اربعین نتیجه بخش بوده، تصریح کرد: در پی مکاتبات انجام شده با دفتر نمایندگی سازمان حج و زیارت پیگیری جدی برای همکاری شرکتهای حمل و نقلی انجام گرفت.
کریمی خو ادامه داد: در نهایت بر اثر رایزنیهای انجام شده در کشور عراق و ایران برای پای کار آوردن شرکتهای حمل و نقلی موفق به هماهنگی برای اعزام اولین کاروان زائران در تاریخ ۳۰ آبان ماه از طریق مرز خسروی شدیم.
وی با اشاره تغییر تاریخ اعزام اولین کاروان زائران از طریق مرز خسروی، خاطر نشان کرد: بر اساس برنامهریزیهای انجام شده مقرر شده بود که اولین اعزام کاروانی زوار از مرز خسروی در تاریخ چهار آذرماه صورت گیرد اما به دلیل اعلام آمادگی یکی از شرکتهای مجری این تاریخ به دوشنبه ۳۰ آبان ماه موکول شد.
مدیرکل حج و زیارت استان کرمانشاه در ادامه به تعداد و میزان اعزام شدگان به عتبات عالیات از طریق مرز خسروی اشاره کرد و گفت: بر اساس میزان متقاضیان تعداد اعزام کاروانها در هر ماه میتواند متغیر باشد و در اولین اعزام با حرکت ۲ کاروان ۳۸ نفره به کشور عراق انجام میشود.
کریمی خو بیان کرد: پکیجهای در نظر گرفته شده برای اعزام زائران عتبات عالیات شامل پیکجهای ارزان قیمت با مبلغ حدود سه میلیون و ۳۰۰ هزار تومان و اسکان ۶ روزه و پکیج معمولی با مبلغ پنج میلیون و ۷۰۰ هزار تومان با هفت روز اسکان است که به لحاظ کیفیت تفاوتهایی خواهند داشت.
وی تاکید کرد: با توجه به شروع اعزامها طبق اعلام کشوری و رسمی به تمام استانها به ویژه استانهای مرکزی و شمال و شمال غرب ابلاغ شده که برای اعزام زوار خود به عتبات عالیات ترجیحاً از مرز خسروی اقدام شود.
مدیرکل حج و زیارت با اشاره به رونق اقتصادی در استان کرمانشاه در پی اعزام زوار از مرز خسروی، عنوان کرد: توسعه و رونق اقتصادی به ویژه برای شهرستان مرزی قصرشیرین یکی از برکات بازگشایی مرز بوده که بازگشایی و جریان فعالیتهای هتلها، مهمانسراها و رستورانها را پس از مدتها به همراه داشته است.
کریمی خو در پایان با تاکید بر افزایش نظارتها بر نحوه فعالیت هتلها و اسکانها، عنوان کرد: نظارتهای لازم از دستگاههای مربوطه به ویژه اداره کل میراث فرهنگی استان کرمانشاه بر روند فعالیت و بهبود خدمات ارائه شده در رستورانهای بین راهی از طریق مرکز بهداشت نیز از جمله برنامههای مورد نظر پس از شروع اعزام کاروانهای زوار خواهد بود.
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