به گزارش خبرگزاری مهر، مراسم بزرگداشت زنده یاد ابوالقاسم حسینجانی، شاعر اهل بیت و خالق شعر «کربلا منتظر ماست» روز دوشنبه ۲۳ آبان با حضور شاعران، نویسندگان و اهل ادب در حوزه هنری برگزار می‌شود.

ابوالقاسم حسینجانی نویسنده و مترجم، شاعر متولد ۱۲ شهریورماه سال ۱۳۲۸ در بندرانزلی بود که معروف‌ترین سروده او «کربلا منتظر ماست بیا تا برویم» با صدای صادق آهنگران در یادها مانده؛ ۱۹ آبان ماه در سن ۷۳ سالگی دار فانی را وداع گفت و پیکر او روز شنبه ۲۱ آبان‌ماه با حضور شاعران محلی و چهره‌های استانی در قطعه هنرمندان بندر انزلی به خاک سپرده شد.

همچنین کتاب‌های محراب، چشمه آرامش، جغرافیای رازها، حسین احیاگر آدم، دور بهار را سیم خاردار نمی‌شود کشید و اگر شهادت نبود از معروف ترین آثار به جامانده از اوست.

مراسم بزرگداشت این شاعر از ساعت ۱۴:۳۰ تا ۱۶ روز دوشنبه ۲۳ آبان در مسجد آیت‌الله خامنه‌ای حوزه هنری برگزار خواهد شد.