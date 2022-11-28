به گزارش خبرگزاری مهر، کتاب «کبوتر کاغذی» نوشته لیلا مدرس پور با تصویرگری تکتم نوروزی توسط انتشارات کتاب جمکران با موضوع نامه برای امام زمان (عج) منتشر شده است.

در این رمان که برای گروه سنی دبستان نوشته شده است سعی شده با تصویرهای جذاب و زیبا کودکان و نوجوانان را با مفهوم ارتباط با امام زمان (عج) و دعا آشنا کند.

یکی از مسائل مهم در زمینه نحوه ارتباط برقرار کردن میان کودکان و امام زمان (عج)، آموزش غیر مستقیم است. یعنی از طریق غیر روش عادی موجود برای آموزش استفاده کنیم. نباید در این زمینه برای کودکان کلاس گذاشت و آن‌ها را مجبور به نشستن و یادگیری کرد که در این صورت چیزی جز دلزدگی برایشان به دنبال ندارد.

یکی از این روش‌های غیر مستقیم استفاده از زبان قصه و داستان است. برای آشنایی روح سرزنده، جستجوگر و شوخ‌طبع کودکان باید از داستان‌های جذاب و خواندنی استفاده کرد. داستان‌هایی با ماجراهایی غیرقابل پیش‌بینی که این مفاهیم و موضوعات در آن پیچیده شده باشد.

داستان کتاب درباره نامه‌ای کوچک به اسم نامک است که توسط دختری به اسم نرگس که دریک روستای کویری زندگی می‌کند نوشته شده است. نرگس برای مرد بارانی نوشته که به روستای آنها بیاید تا خشکسالی تمام بشود و روستایشان دوباره سرسبز شود و اهالی که به خاطر خشکسالی از روستای آنها رفته‌اند دوباره به روستا برگردند. نامک به سرزمین آرزوها می‌رود در آنجا به شکل کبوتر کاغذی در می‌آید و مأموریت پیدا می‌کند که به دنبال مرد بارانی بگردد و پیام نرگس را به او برساند. ماجراهایی زیادی برای نامک در این سفر دور و دراز اتفاق می‌افتد و...

در قسمتی از کتاب می‌خوانیم:

«کبوتر کاغذی نگران شد که دوباره پروانه از پیشش برود. فوراً گفت: خواهش می‌کنم به من بگو چطور می‌توانم به نرگس کمک کنم. او هر روز و هر شب منتظر مرد بارانی است تا از راه برسد و روستا را نجات بدهد.

پروانه بال زد و آمد و نشست کنار کبوتر کاغذی گفت: «به نرگس بگو یک نامه دیگر برای مرد بارانی بفرستد و از او بخواهد که بیاید. کبوتر کاغذی ساکت شد و سرش را پایین انداخت. بغض گلویش را گرفت آرام و خسته گفت یعنی یک نامه دیگر بفرستد به شهر آرزوها؟ اما اگر این بار هم....

پروانه با لبخند و مهربانی گفت: «نیازی نیست نامه‌اش را به شهر آرزوها بفرستد. به نرگس بگو نامه‌اش را توی آب چشمه بیندازد. حتماً به دست مرد بارانی خواهد رسید.

کبوتر کاغذی که گیج شده بود پرسید: «چشمه؟ کدام چشمه؟ اینجا که همه چشمه‌ها و قنات‌ها خشک شده‌اند.»

این کتاب در ۱۰۰ صفحه مصور رنگی و با قیمت ۸۵ هزار تومان توسط اعرضه شده است.