  1. سیاست
  2. دولت
۷ آذر ۱۴۰۱، ۱۶:۱۳

در پیامی صورت گرفت؛

تسلیت رئیس‌جمهور در پی درگذشت مادر شهیدان رحیمی‌کناری

تسلیت رئیس‌جمهور در پی درگذشت مادر شهیدان رحیمی‌کناری

رئیس جمهور در پیامی درگذشت مادر بزرگوار شهیدان گرانقدر عسگری، مهدی و علی رحیمی‌کناری را تسلیت گفت.

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام سید ابراهیم رئیسی رئیس‌جمهور در پیامی درگذشت حاجیه خانم خیرالنساء نظریان، مادر بزرگوار شهیدان گرانقدر عسگری، مهدی و علی رحیمی کناری را تسلیت گفت.

متن این پیام به شرح زیر است:

بسم‌الله الرحمن الرحیم

درگذشت حاجیه خانم خیرالنساء نظریان، مادر بزرگوار شهیدان گرانقدر عسگری، مهدی و علی رحیمی کناری موجب تألم خاطر شد.

این مادر صبور و فداکار که با ایمان و ارادت خالصانه به خاندان عصمت و طهارت علیهم‌السلام، فرزندان دلیر و رشید خود را با افتخار و سربلندی تقدیم اسلام و انقلاب کرد، الگویی ماندگار از ایثار و مقاومت برای مادران امروز و فردا خواهد بود.

اینجانب مصیبت وارده را به خانواده محترم و مردم شهیدپرور مازندران تسلیت می‌گویم و از درگاه خداوند برای آن مرحومه رحمت واسعه و همجواری با فرزندان شهیدش و برای عموم بازماندگان صبر و اجر مسئلت دارم.

کد مطلب 5642266
زهرا علیدادی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها