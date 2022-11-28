به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام سید ابراهیم رئیسی رئیس‌جمهور در پیامی درگذشت حاجیه خانم خیرالنساء نظریان، مادر بزرگوار شهیدان گرانقدر عسگری، مهدی و علی رحیمی کناری را تسلیت گفت.

متن این پیام به شرح زیر است:

بسم‌الله الرحمن الرحیم

درگذشت حاجیه خانم خیرالنساء نظریان، مادر بزرگوار شهیدان گرانقدر عسگری، مهدی و علی رحیمی کناری موجب تألم خاطر شد.

این مادر صبور و فداکار که با ایمان و ارادت خالصانه به خاندان عصمت و طهارت علیهم‌السلام، فرزندان دلیر و رشید خود را با افتخار و سربلندی تقدیم اسلام و انقلاب کرد، الگویی ماندگار از ایثار و مقاومت برای مادران امروز و فردا خواهد بود.

اینجانب مصیبت وارده را به خانواده محترم و مردم شهیدپرور مازندران تسلیت می‌گویم و از درگاه خداوند برای آن مرحومه رحمت واسعه و همجواری با فرزندان شهیدش و برای عموم بازماندگان صبر و اجر مسئلت دارم.