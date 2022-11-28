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۷ آذر ۱۴۰۱، ۱۷:۰۵

وزیر خارجه ترکیه خبر داد؛

تبادل سفرا میان آنکارا و قاهره در آینده‌ای نزدیک

تبادل سفرا میان آنکارا و قاهره در آینده‌ای نزدیک

مولود چاووش اوغلو وزیرخارجه ترکیه امروز در سخنانی از نزدیک بودن زمان تبادل سفیر میان قاهره و آنکارا خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، مولود چاووش اوغلو امروز دوشنبه ضمن اعلام نزدیک بودن تبادل سفیر میان قاهره و آنکارا، تاکید کرد: به زودی دیدارهای سیاسی در سطح معاون وزیر، میان ترکیه و مصر برگزار خواهد شد.

وی افزود: این احتمال نیز وجود دارد که در چند ماه آینده تبادل سفرا میان مصر و ترکیه صورت پذیرد.

گفتنی است، رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه اخیراً با عبدالفتاح السیسی همتای مصری خود در حاشیه برگزاری جام جهانی ۲۰۲۲ در قطر دیدار کرده بود. اردوغان درباره این دیدار گفته بود که از دیدار با رئیس جمهور مصر بسیار خرسند شده است.

اردوغان همچنین گفت که دیدارش با السیسی با میانجیگری امیر قطر انجام شده و ۳۰ تا ۴۵ دقیقه نیز طول کشیده است.

رئیس جمهور ترکیه ضمن تاکید بر روابط تاریخی ملت‌های مصر و ترکیه بر لزوم تقویت این روابط تاکید کرده و گفته بود: روند تقویت روابط با مصر با دیدار وزرا ازسر گرفته خواهد شد.

کد مطلب 5642320

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