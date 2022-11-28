به گزارش خبرگزاری مهر، پلیس تهران اعلام کرد: در پی ناآرامی‌های اخیر در سطح کشور و تلاش ضد انقلاب و معاندان برای ایجاد اغتشاش در محله‌های مختلف تهران، ۵ نفر از عاملان اغتشاشات محله نازی آباد که با اقدامات مجرمانه خود امنیت و آرامش شهروندان را به مخاطره انداخته بودند شناسایی و دستگیر شدند.

این افراد در اغتشاشات اخیر با آتش زدن سطل‌های زباله اقدام به انسداد خیابان، شعارنویسی و کشف حجاب و با جوسازی و دروغ‌پردازی و بزرگ نمایی و سیاه نمایی اقدام به مستندسازی از حوادث اخیر کرده و تصاویر خود را به منظور تشویش اذهان عمومی به شبکه‌های مجازی معاند از جمله اینترنشنال ارسال می‌کردند.

طبق اعلام پلیس تهران، از دیگر اقدامات این افراد آموزش ساخت مواد آتش‌زا و کوکتل مولوتف و تخریب اموال عمومی در بستر فضای سایبری بود.

برخی از این افراد دارای سوابق متعدد کیفری بودند که با بررسی‌های صورت گرفته مشخص شد از طریق گروه‌های فعال در فضای مجازی (تلگرام) با یکدیگر آشنا شده‌اند و یک باند تشکیل داده‌اند.

به طور حتم دستگیری عوامل و محرکان و آمران اغتشاشات اخیر به طور ویژه در دستور کار پلیس قرار دارد و افرادی که در این مدت با اعمال مجرمانه خود امنیت و آرامش مردم را به مخاطره انداخته‌اند شناسایی و دستگیر خواهند شد.