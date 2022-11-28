کاهش هفتگی قیمت سبد نفتی اوپک

به گزارش خبرگزاری مهر، قیمت سبد نفتی سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) در طول هفت روز ۴ دلار و ۳۵ سنت برای هر بشکه کاهش یافت.

قیمت سبد نفتی اوپک در هفته منتهی به ۲۵ نوامبر ۸۳ دلار و ۳۰ سنت بود در حالی که ۱۸ نوامبر ۸۷ دلار و ۶۵ سنت ثبت شد.

سبد نفتی اوپک شامل ۱۳ نوع نفت خام اعضای این سازمان از جمله مخلوط الجزایر، گیراسول آنگولا، سبک رابی گابن، میناس اندونزی، سنگین ایران، سبک بصره، صادراتی کویت، السدر لیبی، سبک بونی نیجریه، سبک عربی عربستان، موربان امارات، مری ونزوئلا و جنو کنگوست.

قیمت نفت خام برنت و وست تگزاس اینترمدیت (WTI) نیز امروز (دوشنبه، هفتم آذرماه) و تا لحظه انتشار این خبر به‌ترتیب ۸۰ دلار و ۷۰ سنت و ۷۳ دلار و ۶۹ سنت به ازای هر بشکه بوده است.

کاهش نگرانی‌ها درباره عرضه، کاهش چشم‌انداز تقاضا و تقویت دلار آمریکا برخی از عوامل کاهش قیمت نفت در هفته منتهی به ۲۵ نوامبر بوده است.