اشغالگران آمریکایی ۶۶ تانکر نفت سوریه را به سرقت بردند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری رسمی سوریه سانا، منابع محلی در حومه «الیعربیه» در شمال شرق شهر حسکه اعلام کردند که یک کاروان متعلق به نیروهای اشغالگر آمریکا متشکل از ۶۶ تانکر نفت سرقتی سوریه، خاک سوریه را ترک کرد.

بر اساس اعلام این منابع، محموله نفت سرقتی سوریه از طریق گذرگاه غیر قانونی المحمودیه در حومه حسکه به عراق منتقل شد.

با شکست گروه تروریستی «داعش» به عنوان بازوی نظامی آمریکا در سوریه در آذر ماه سال ۱۳۹۶، نیروهای آمریکایی مستقیماً جایگزین این گروهک شدند و دقیقاً از همان زمان نیز به جای داعش شروع به استخراج و سرقت نفت سوریه کردند.

مناطق تحت اشغال نیروهای آمریکایی و شبه نظامیان موسوم به «نیروهای دمکراتیک سوریه» (قسد) تحت حمایت آن‌ها در الحسکه و دیگر مناطق شمالی سوریه، همواره شاهد اعتراضات شهروندان سوری به حضور اقدامات تروریستی اشغالگران و شبه نظامیان علیه ساکنان این مناطق است.

دولت سوریه بارها تاکید کرده است که این شبه نظامیان و آمریکایی‌ها در شرق و شمال شرق سوریه هدفی جز غارت نفت ندارند و حضور آنان غیر قانونی است.