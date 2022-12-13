به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید محسن حسینی دیباجی صبح سه شنبه در همایش جهاد تبیین به میزبانی فرهنگسرای نیستان مهدی‌شهر با بیان اینکه رهبر معظم انقلاب اسلامی برای تبیین مسائل حکم جهاد داده‌اند، ابراز کرد: ایشان جهاد را یک فریضه فوری دانستند اما ما همچنان جایی که باید به میدان بیاییم دیر اقدام می‌کنیم.

وی با بیان اینکه بدترین شیوه دفاع از ولایت این است که ولی فقیه پای کار بیاید و از ولایت دفاع کند، افزود: در این فتنه اخیر رهبر معظم انقلاب اسلامی تنها به میدان آمدند و روشنگری کردند.

برخی همچنان سکوت کردند

مسئول نمایندگی ولی فقیه در سپاه استان سمنان با بیان اینکه در فتنه اخیر برخی از خواص همچنان سکوت کردند، تاکید کرد: برخی خواص متأسفانه میدان نیامدند، بقیه هم دیر به میدان آمدند که این رسم دفاع از ولایت نیست.

حسینی دیباجی با بیان اینکه جوانان انقلابی ایران اسلامی ظرفیت و پتانسیل‌های فراوانی دارند، ابراز کرد: دهه هشتادی‌ها این توان و پتانسیل را دارند که انقلابمان را به اوج برسانند در حالی که ما از جوانان و نوجوانان کشورمان غافل بودیم.

وی با بیان اینکه ما می‌بایست انقلاب را برای نسل جوان روایت و تبیین می‌کردیم، ابراز کرد: دشمن روایت خودش را برای جوان ما بازگو کرد و لذا نتوانستیم به درستی برای جوانان مسائل را تبیین کنیم و از ظرفیت آنها برای انقلاب بهره بگیریم.

جنگ روایت‌ها

مسئول نمایندگی ولی فقیه در سپاه استان سمنان با بیان اینکه رسانه‌های غربی و ضد نظام نوجوانان ما را در فضای مجازی به گونه‌ای هدایت و ذهن شأن را تسخیر کردند که دچار اشتباه شناختی و ادراکی شوند، بیان کرد: جنگ امروز دشمنان با ما جنگ ادراکی و روایت‌ها است بررسی‌ها نشان می‌دهد ۸۰ درصد از افرادی که در فتنه اخیر کف خیابان بودند اصلاً دشمنی با نظام نداشتند و لذا این برآیند تربیت نوجوانان مان توسط دشمن در فضای مجازی است که جای شهید و جلاد را عوض کرده بودند.

حسینی دیباجی غفلت از جوانان و نوجوانان و غفلت از زنان و دختران جامعه را از ضعف‌های نظام دانست و بیان کرد: این فتنه با همه بدی‌هایش، برکاتی هم برای ما داشت و باعث شد ضعف‌هایمان را بهتر بشناسیم و هشداری برای ما باشد.

وی با انتقاد از حضور کمرنگ مداحان و شعرای کشور در روشنگری فتنه اخیر، اظهار کرد: مداحان و هیئت‌های مذهبی باید در جهاد تبیین سهمی داشته باشند و در زمینه دشمن شناسی و بصیرت افزایی وارد میدان شوند که البته هر چند اقداماتی شده ولی کافی نبوده است.