الگو پذیری از سیره فاطمی رمز موفقیت در جهاد تبیین است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد بارانی صبح سه‌شنبه در نشست جهاد تبیین ویژه ایام فاطمیه به میزبانی فرهنگسرای نیستان مهدی‌شهر با بیان اینکه رمز موفقیت در جهاد تبیین الگو پذیری از سیره حضرت زهرا (س) است، ابراز کرد: تربیت انسان و دشمن شناسی از اصول مهم در جهاد تبیین محسوب می‌شود.

وی با بیان اینکه اصول جهاد تبیین در خطبه فدکیه گنجانده شده و تنها باید تبیین شود، تاکید کرد: دشمن شناسی، و ضرورت بیان آن برای نسل جوان دیگر اصل مهم در جهاد تبیین محسوب می‌شود.

رئیس شورای فرهنگ عمومی مهدی شهر با بیان اینکه اگر با دشمنان اهل بیت دشمن نشویم دچار فتنه خواهیم شد همان گونه که در فتنه اخیر برخی با دشمنان ما مثل کومله و منافقان دوستی داشتند، تاکید کرد: برخی متأسفانه نیروهای انتظامی و امنیتی و بسیجیان را دشمن خود دانستند که ضرورت تبیین را برای ما بیش از پیش، بازگو می‌کند.

بارانی با بیان اینکه فعالان فرهنگی، مبلغان دینی و مداحان و اقشار تأثیرگذار در جهاد تبیین نقش حساسی دارند، ابراز کرد: تبیین چهره به چهره مسائل بسیار تأثیر گذار و مثبت خواهد بود.

وی با بیان اینکه تبیین گری علما و بسیجیان که در این دو ماه اخیر رخ داده باید همچنان ادامه پیدا کند، ابراز کرد: از مرحوم آیت الله قاضی نقل است که می‌فرمایند این انقلاب به سرانجام می‌رسد و شکست نمی‌پذیرد، لذا اینجا مملکت امام زمان (عج) است و امیدواریم به همت جوانان روز به روز شاهد پیشرفت باشیم.

امام جمعه مهدی‌شهر با بیان اینکه جمهوری اسلامی ایران قوی‌تر و قدرتمندتر پیش می‌رود و در کشورهای جهان صاحب نفوذ شده است، ابراز کرد: پیشرفت‌های بارز ایران اسلامی، خاری در چشم دشمنان ما محسوب می‌شود.