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۲۶ آذر ۱۴۰۱، ۹:۵۸

آیین ثبت ملی «حلوای جوزی» در بایگ تربت‌حیدریه برگزار شد

آیین ثبت ملی «حلوای جوزی» در بایگ تربت‌حیدریه برگزار شد

تربت حیدریه ـ آئین گرامیداشت ثبت ملی «حلوا جوزی» بایگ تربت‌حیدریه با حضور دو معاون وزارت میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و جمعی از مسؤولان محلی در شهرستان بایگ برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، سعید اوحدی شامگاه جمعه در آئین ثبت ملی «حلوای جوزی» در جمع خبرنگاران اظهار کرد: در حوزه ثبت میراث ملی ناملموس، ثبت ملی آئین و رسوم مرتبط با یک سنت قدیمی و همچنین ثبت مشاغل سنتی با هدف پاسداشت، در وزارت میراث فرهنگی با جدیت دنبال می‌شود.

معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری افزود: بعد از ثبت جهانی پرورش کرم ابریشم و تولید سنتی ابریشم برای بافندگی به عنوان بیست‌و یکمین عنصر فرهنگی ناملموس، این نیز افتخار بزرگی برای مردم خطه بایگ محسوب می‌شود.

وی خطاب به مردم بایگ گفت: شما اینک یک رسالت جدید پیدا کردید و آن اینک در حوزه حفظ تاریخ و مواریث کهن این کشور، مأموریت و جایگاه شما سنگین‌تر شده‌است.

اوحدی تصریح کرد: این بدان معناست دو امانتی که از گذشتگان به شما ارث رسیده و اینک ثبت جهانی و ملی شده و شما وظیفه دارید آن را به نسل آینده منتقل کنید.

معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری به توصیه رئیس جمهوری مبنی بر اینکه دست کم ۱۰ هزار نفر هنرمند صنایع دستی را تحت پوشش بیمه تأمین اجتماعی قرار دهید، گفت: با حمایت مجلس پیگیر این مهم هستیم تا در بودجه سال آینده لحاظ و محقق شود.

کد مطلب 5657167

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