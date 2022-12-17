آغاز انتخابات پارلمانی تونس در میان تحریم گسترده احزاب سیاسی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، نخستین انتخابات پارلمانی تونس بر اساس قانون اساسی جدید، در میان تحریم گسترده احزاب سیاسی این کشور، از صبح امروز شنبه آغاز شد.

یکی از نقاط دیگر تمایز این انتخابات که قرار است بر مبنای قانون اساسی جدید برگزار شود، حضور یک هیات از روسیه برای نظارت بر این انتخابات است.

انتخابات پارلمانی تونس در حالی از امروز (شنبه) در این کشورآغاز شده که شورای انتخابات اعلام کرده تونسی های مقیم خارج از این انتخابات در روز جمعه استقبال چندانی نکردند.

قیس سعید رئیس جمهور تونس، در ماه جولای گذشته تدابیر فوق‌العاده‌ای را به اجرا گذاشت که شامل انحلال شورای قضایی و پارلمان و تدوین قانون اساسی جدید بود. این اقدامات با انتقادات زیادی از سوی طرف‌های داخلی و خارجی مواجه شد. تونسی‌ها این اقدامات قیس سعید را کودتا علیه قانون اساسی توصیف کردند.

در واکنش به این اقدامات ، شمار زیادی از احزاب و گروه های سیاسی اصلی تونس این انتخابات را تحریم کرده اند. از جمله جنبش النهضه در تازه ترین حرکت، خواستار تحریم این انتخابات شده است.

جنبش النهضه با صدور بیانیه ای اعلام کرده است که انتخابات پارلمانی تونس چیزی شبیه کودتا است تا فرصت انحصار قدرت و تثبیت استبداد را فراهم کند.

این جنبش خاطرنشان کرده است که پارلمانی که قرار است با این انتخابات روی کار بیاید، پیش از هر چیز ابزاری برای تقویت رژیم کودتا خواهد بود و هیچ اختیار یا قدرتی برای ایفای وظیفه واقعی خود نخواهد داشت.

علاوه بر جنبش النهضه، احزاب و گروه های سیاسی متعددی که این انتخابات را تحریم کرده اند که شامل قلب تونس ، ائتلاف الکرامه، "حراک تونس الاراده، الامل، الجمهوری، العمال، القطب، جریان دموکراتیک، جبهه دموکراتیک برای کار و آزادی، الدستوری الحر و آفاق تونس می شوند. این نیروهای سیاسی مهمترین تشکل ها و گروه های حزبی هستند که در انتخابات ۲۰۱۹ شرکت کرده بودند.

انتخابات امروز شنبه در تونس در واقع بخشی از تدابیر فوق العاده قیس سعید، رئیس جمهور تونس است که پس از انحلال قوه قضاییه و پارلمان، آنها را از ماه جولای گذشته بر فضای سیاسی کشور تحمیل کرده است.

جریان های سیاسی تونس این تدابیر و اقدامات رییس جمهور را به منزله تثبیت استبداد مطلق می دانند اما برخی دیگر معتقدند که این اقدامات، اصلاح مسیر انقلاب ۲۰۱۱ است که در آن، زین العابدین بن علی از قدرت خلع شد.