زلزله ۸.۸ ریشتری در عرصه سیاسی تونس

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبگاه العربی الجدید، میزان مشارکت مردم تونس در انتخابات پارلمانی این کشور که روز گذشته (شنبه) برگزار شد و «قیس سعید» رئیس جمهور تونس به طور جدی خواهان مشارکت مردم در آن شده بود، شوک جدیدی را به وی و جریان هایی که از او حمایت می کردند، وارد کرده است.

بنابر اعلام «فاروق بوعسکر» رئیس کمیته عالی و مستقل انتخابات تونس، میزان مشارکت در انتخابات پارلمانی این کشور تنها ۸.۸ درصد بوده است.

بنابر اعلام کمیته عالی و مستقل انتخابات تونس، از ۹ میلیون و ۲۰۰ هزار نفر واجد شرایط رای دادن در تونس تنها ۸۰۴ هزار نفر در این انتخابات مشارکت کرده اند.

مشارکت بسیار ضعیف مردم تونس در انتخابات پارلمانی این کشور باعث شد که «احمد نجیب الشابی» رئیس جبهه الخلاص، اصلی ترین مخالف «قیس سعید» رئیس جمهور این کشور از میزان مشارکت در این انتخابات به عنوان یک زلزله یاد کند.

قیس سعید رئیس جمهور تونس، در ماه جولای گذشته تدابیر فوق‌العاده‌ای را به اجرا گذاشت که شامل انحلال شورای قضایی و پارلمان و تدوین و تصویب قانون اساسی جدید بود. این اقدامات با انتقادات زیادی از سوی طرف‌های داخلی و خارجی مواجه شد. تونسی‌ها این اقدامات قیس سعید را کودتا علیه قانون اساسی توصیف کردند.

در واکنش به این اقدامات، شمار زیادی از احزاب و گروه های سیاسی اصلی تونس این انتخابات را تحریم کرده اند. از جمله جنبش النهضه در تازه ترین حرکت، خواستار تحریم این انتخابات شده است. جنبش النهضه با صدور بیانیه ای اعلام کرده است که انتخابات پارلمانی تونس چیزی شبیه کودتا است تا فرصت انحصار قدرت و تثبیت استبداد را فراهم کند. این جنبش خاطرنشان کرده است که پارلمانی که قرار است با این انتخابات روی کار بیاید، پیش از هر چیز ابزاری برای تقویت رژیم کودتا خواهد بود و هیچ اختیار یا قدرتی برای ایفای وظیفه واقعی خود نخواهد داشت.

علاوه بر جنبش النهضه، احزاب و گروه های سیاسی متعددی که این انتخابات را تحریم کردند که شامل قلب تونس، ائتلاف الکرامه، حراک تونس الاراده، الامل، الجمهوری، العمال، القطب، جبهه الخلاص، جریان دموکراتیک، جبهه دموکراتیک برای کار و آزادی، الدستوری الحر و آفاق تونس می شوند. این نیروهای سیاسی مهمترین تشکل ها و گروه های حزبی هستند که در انتخابات ۲۰۱۹ شرکت کرده بودند.