گفتگوی تلفنی مقام ارشد کاخ سفید با نخست وزیر عراق

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری شفق نیوز، «محمد شیاع السودانی» نخست وزیر عراق دیروز شنبه تماسی تلفنی از «برت مک گورک» هماهنگ کننده امور خاورمیانه و شمال آفریقا در کاخ سفید دریافت کرد.

در بیانیه دفتر اطلاع رسانی نخست وزیری عراق درباره این تماس تلفنی آمده است که برت مک گورک در این تماس ضمن تبریک تصدی پست نخست وزیری به السودانی، بر حمایت مستمر آمریکا از ثبات، امنیت و حاکمیت عراق و تمایل جو بایدن رئیس جمهور آمریکا برای تقویت روابط راهبردی دوجانبه تأکید کرد.

بر اساس این بیانیه، نخست وزیر عراق نیز تأکید کرد که عراق کشوری یکپارچه، مستقل و دارای حاکمیت است و اولویت دولت وی حفظ روابط متوازن و ایجاد مشارکت‌های اقتصادی در منطقه و جهان است.

این بیانیه می‌افزاید: این تماس شاهد توافق بین دو طرف در مورد اهمیت تداوم تلاش‌ها برای تضمین شکست دائمی داعش و حمایت از نقش منطقه‌ای عراق برای ایجاد پل ارتباطی بین کشورهای منطقه بود.

در بیانیه مذکور به نقل از نخست‌وزیر عراق آمده است که او قصد دارد هیئتی را به ریاست وزیر امور خارجه به واشنگتن بفرستد تا منافع مشترک دو کشور را در چارچوب توافقنامه چارچوب راهبردی ارتقا دهد. در این سفر همچنین در مورد سرمایه گذاری انرژی در عراق و مبارزه با اثرات تغییرات آب و هوایی رایزنی خواهد شد.