به گزارش خبرنگار مهر، مسعود پایدار معاون پیشگیری بهزیستی استان کرمانشاه شامگاه یکشنبه در نشست پیشگیری از خودکشی اظهار کرد: رصد آسیبهای اجتماعی در استان کرمانشاه نشانگر این است که خودکشی به عنوان یک مساله اولویت دار باید مورد توجه قرار گرفته و برای پیشگیری در این حوزه کارهایی انجام شود.
وی با اشاره به فعالیت معاونت پیشگیری بهزیستی کرمانشاه در ۲۰ محله کرمانشاه در حوزه خودکشی، ادامه داد: بر اساس آماری که در اختیار داریم بیشترین میزان خودکشی در محلات آسیب خیز کرمانشاه اتفاق میافتد.
معاون پیشگیری بهزیستی استان کرمانشاه تصریح کرد: تحقیقات و پژوهشها برای تهیه اطلس جامع خودکشی در کرمانشاه انجام شده و به زودی این اطلس تدوین میشود.
پایدار خاطرنشان کرد: آمار خودکشی در استان کرمانشاه نشان میدهد لازم است بیش از پیش مسئولین روی این معضل اجتماعی متمرکز شوند.
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