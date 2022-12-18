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۲۸ آذر ۱۴۰۱، ۰:۱۹

معاون بهزیستی کرمانشاه:

اطلس خودکشی کرمانشاه به زودی تدوین می‌شود

اطلس خودکشی کرمانشاه به زودی تدوین می‌شود

کرمانشاه- معاون پیشگیری بهزیستی استان کرمانشاه با اشاره به اهمیت پیشگیری در معضل خودکشی، گفت: اطلس خودکشی کرمانشاه به زودی تدوین می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، مسعود پایدار معاون پیشگیری بهزیستی استان کرمانشاه شامگاه یکشنبه در نشست پیشگیری از خودکشی اظهار کرد: رصد آسیب‌های اجتماعی در استان کرمانشاه نشانگر این است که خودکشی به عنوان یک مساله اولویت دار باید مورد توجه قرار گرفته و برای پیشگیری در این حوزه کارهایی انجام شود.

وی با اشاره به فعالیت معاونت پیشگیری بهزیستی کرمانشاه در ۲۰ محله کرمانشاه در حوزه خودکشی، ادامه داد: بر اساس آماری که در اختیار داریم بیشترین میزان خودکشی در محلات آسیب خیز کرمانشاه اتفاق می‌افتد.

معاون پیشگیری بهزیستی استان کرمانشاه تصریح کرد: تحقیقات و پژوهش‌ها برای تهیه اطلس جامع خودکشی در کرمانشاه انجام شده و به زودی این اطلس تدوین می‌شود.

پایدار خاطرنشان کرد: آمار خودکشی در استان کرمانشاه نشان می‌دهد لازم است بیش از پیش مسئولین روی این معضل اجتماعی متمرکز شوند.

کد مطلب 5659078

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