سرقت ۲ چمدان طلا و دلار از برج لاکچری الهیه تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ کارآگاه علی ولی‌پور گودرزی رئیس پلیس آگاهی پایتخت درباره سرقت از منازل شرق تهران اظهار کرد: با وقوع سرقت‌های سریالی از خانه‌های شهروندان در شرق تهران، موضوع رسیدگی به پرونده در دستور کار تیمی زبده از کارآگاهان پایگاه چهارم پلیس آگاهی قرار گرفت.

وی افزود: کارآگاهان پایگاه چهارم پلیس آگاهی در نخستین گام راهی صحنه‌های وقوع جرم شدند و با تحقیقات میدانی پی بردند، ۵ سارق حرفه‌ای با خودروهای پراید، پژوپارس، پژو ۴۰۵ و تیبا به محل موردنظر آمدند و از طریق بالکن راهی خانه‌ها شدند و اقدام به سرقت اموال کردند.

رئیس پلیس آگاهی پایتخت گفت: کارآگاهان پس از دریافت این اطلاعات مهم، با بهره‌گیری از شیوه‌های کشف نوین جرم و اقدامات اطلاعاتی مخفیگاه سارقان سابقه‌دار را در جنوب تهران شناسایی کردند و در یک عملیات منسجم موفق به دستگیری آن‌ها شدند.

این مقام ارشد انتظامی تصریح کرد: کارآگاهان در بررسی از خانه متهمان تلویزیون، جاروبرقی، تلفن‌همراه و ۲ مجسمه عتیقه به ارزش ۲ میلیارد تومان به همراه خودروی‌هایی که در سرقت‌ها استفاده می‌شد را کشف و ضبط کردند.

سرهنگ کارآگاه ولی‌پور گودرزی ادامه داد: متهمان در تحقیقات ابتدایی نیز به جرم سرقت از خانه‌های شهروندان در شرق تهران با همدستی یکدیگر اعتراف و عنوان کردند اموال مسروقه را به مال‌خری در یکی از استان‌های غربی ایران فروخته‌اند.

رئیس پلیس آگاهی پایتخت خاطرنشان کرد: با صدور قرار قانونی از سوی مرجع قضائی متهمان برای کشف جرایم احتمالی و شناسایی سایر شکات در اختیار کارآگاهان پایگاه چهارم پلیس آگاهی قرار گرفتند و تحقیقات در رابطه با مال‌خر این پرونده ادامه دارد.

این مقام ارشد انتظامی در ادامه گفت: با وقوع سرقت‌های سریالی از فروشندگان کالا در سایت دیوار با یک شیوه و شگرد مشابه موضوع رسیدگی به پرونده در دستور کار تیمی زبده از کارآگاهان پایگاه ششم پلیس آگاهی قرار گرفت.

رئیس پلیس آگاهی پایتخت عنوان کرد: بنابر حساسیت موضوع تیمی زبده از کارآگاهان پایگاه ششم پلیس آگاهی وارد عمل شدند و در تحقیقات ابتدایی پی بردند ۴ مرد جوان با این شگرد خشن از چند مال‌باخته دیگر اقدام به سرقت اموال گرانقیمت از جمله موبایل، کنسول بازی و چرخ‌گوشت کرده و با یک خودروی پراید به صحنه‌های وقوع جرم آمده‌اند.

این مقام ارشد انتظامی گفت: کارآگاهان در نخستین گام با بهره‌گیری از شیوه‌های کشف نوین جرم و اقدامات اطلاعاتی گسترده مخفیگاه متهمان سابقه دار را در جنوب تهران شناسایی کردند و متوجه شدند یکی از سارقان به جرم حمل مواد مخدر در زندان است.

سرهنگ کارآگاه ولی‌پور گودرزی تصریح کرد: کارآگاهان با دریافت این اطلاعات مهم و پس از هماهنگی‌های لازم با مرجع قضائی راهی مخفیگاه متهمان شدند و آن‌ها را در یک عملیات منسجم دستگیر کردند که در ادامه نیز اموال سرقتی کشف شد.

وی با بیان اینکه شوکر، قمه و چاقو از مخفیگاه متهمان کشف شده است، افزود: متهمان در تحقیقات ابتدایی به جرم خود مبنی بر سرقت اموال گران‌قیمت شهروندان با ایجاد ضرب و جرح اعتراف و عنوان کردند که طعمه‌های خود را از سایت دیوار انتخاب کرده‌اند.

رئیس پلیس آگاهی تهران بزرگ از دستگیری یک باند سرقت مسلحانه که به یک برج در محله الهیه دستبرد زده بودند، خبر داد و گفت: از متهمان ۲ چمدان پر از طلا و دلار کشف شد.

وی در ادامه اظهار کرد: اواسط آذر ماه امسال در پی وقوع سرقت مسلحانه از یک واحد مسکونی واقع در یک برج در محله الهیه تهران، موضوع رسیدگی به پرونده در دستور کار تیمی از کارآگاهان اداره یکم پلیس آگاهی قرار گرفت.

وی افزود: تحقیقات ابتدایی کارآگاهان اداره یکم پلیس آگاهی در صحنه جرم نشان داد، ۳ مرد و ۲ زن جوان با سلاح گرم وارد برج مسکونی موردنظر شدند و پس از بستن دست و پای نگهبان و سرایدار، به طبقه هشتم برج رفته و اقدام به سرقت مقادیر زیادی طلا و دلار از یک خانه کردند و اموال مسروقه را در ۲ چمدان قرار داده و متواری شدند.

این مقام ارشد انتظامی با بیان اینکه اعضای خانه، هنگام سرقت در محل حادثه حضور نداشتند، یادآور شد: کارآگاهان اداره یکم پلیس آگاهی شیوه‌های کشف نوین جرم و اقدامات اطلاعاتی پی بردند متهمان که با یکدیگر نسبت فامیلی دارند با موتورسیکلت و یک تاکسی‌اینترنتی به برج مسکونی برای سرقت مسلحانه مراجعه کرده‌اند!

رئیس پلیس آگاهی پایتخت گفت: کارآگاهان اداره یکم پلیس آگاهی در گام بعدی با بهره‌گیری از روش‌های علمی، هویت متهمان را شناسایی کردند و در ادامه نیز موفق به ردیابی مخفیگاه متهمان در جنوب تهران شدند.

ولی‌پور گودرزی تصریح کرد: کارآگاهان اداره یکم پلیس آگاهی پس از دریافت این اطلاعات مهم، بی‌درنگ راهی مخفیگاه متهمان شدند و ۵ زن و مرد سارق را دستگیر کردند همچنین دلار و طلاهای مسروقه که داخل دو چمدان جاسازی شده بود، کشف شد.

وی با بیان اینکه متهمان ۲ ساعت پس از ارتکاب جرم دستگیر شدند، افزود: سارقان پس از انتقال به اداره یکم پلیس آگاهی، هدف تحقیقات قرار گرفتند و به جرم خود مبنی بر سرقت مسلحانه از واحد مسکونی در برج الهیه و ۳ فقره سرقت دیگر با این شگرد به ارزش ۳۰ میلیارد تومان اعتراف کردند.

سرهنگ کارآگاه ولی‌پور گودرزی متذکر شد: تحقیقات ادامه داشت تا اینکه کارآگاهان اداره یکم پلیس آگاهی افراد دیگری را در این پرونده دستگیر و مجموعاً ۱۲ نفر در این پرونده دستگیر شدند.