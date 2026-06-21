یک طلافروشی در آبادان پلمب شد

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ رمضان گوروئی ظهر امروز یکشنبه در گفتگویی رسانه‌ای اظهار کرد: در پی وقوع یک فقره سرقت طلاجات از منزل یک شهروند، پیگیری موضوع به صورت ویژه در دستور کار پلیس آگاهی قرار گرفت.

وی افزود: در تحقیقات پلیس مشخص شد، سارق پس از شناسایی منازل و اطمینان از عدم حضور صاحب‌خانه وارد این محل شده و در مجموع یک میلیارد و ۶۰۰ میلیون ریال طلا و زیورآلات مال‌باخته را به سرقت برده است.

فرمانده انتظامی شهرستان آبادان با بیان اینکه کارآگاهان پلیس آگاهی با استفاده از شگردهای پلیسی در این رابطه سارق سابقه‌دار را شناسایی و در عملیاتی غافلگیرانه دستگیر کردند، ادامه داد: در این راستا یک نفر مال‌خر نیز شناسایی و دستگیر شد و اموال مسروقه شامل ده گرم طلا به مال‌باخته عودت داده شد.

سرهنگ گوروئی از پلمب یک واحد تجاری طلافروشی به اتهام خرید مال مسروقه خبر داد و بیان کرد: علیه متهمان پرونده قضایی تشکیل و به دادسرا معرفی شدند.

وی در پایان به شهروندان توصیه کرد: حفاظت از اموال ارزشمند در برابر سارقان نیازمند هوشیاری است و همشهریان باید از نگهداری دارایی‌های قیمتی در خانه پرهیز کنند.