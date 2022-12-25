یک رکورد جدید برای کاپیتان پرسپولیس/ «امید» در جمع ۱۰ بازیکن برتر

به گزارش خبرگزاری مهر، امید عالیشاه که با حضور در دربی به ۲۱۸ مسابقه محمد مایلی‌کهن رسیده بود، با قرار گرفتن در ترکیب بازی با پیکان از هفته سیزدهم لیگ برتر، از او گذشت و حالا با ۲۱۹ مسابقه رسمی برای پرسپولیس در جمع ۱۰ تن برتر تاریخ باشگاه از این حیث قرار گرفت.

کمال کامیابی‌نیا هم که با حضور در ترکیب این مسابقه به ۲۲۳ بازی فرشاد پیوس رسید و با یک بازی دیگر در مکان هشتم این جدول قرار خواهد گرفت.

سیدجلال حسینی با ۲۶۱ بازی، افشین پیروانی با ۲۵۵ مسابقه و کریم باقری با ۲۳۱ بازی، سه عضو دیگر از ترکیب فعلی تیم هستند که در جمع ۱۰ فوتبالیست برتر باشگاه از جهت بازی برای پرسپولیس قرار دارند.