مهندس امیر عبدوس در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن تشریح اقدامات سازمان حفاظت محیط زسیت در خصوص آزاد راه تهران - شمال گفت: در خصوص این آزاد راه کمیته نظارت زیست محیطی متشکل از دفاتر مرتبط با این بحث در سازمان تشکیل یافته و با بازدیدهای دوره ای خود از این پروژه روند اجرایی و نحوه رعایت ملاحظات زیست محیطی در آن را مورد بررسی قرار می دهند که در این خصوص مواردی مشاهده و به مجری طرح تذکر داده شد.

وی افزود: اخیراً نامه ای به وزیر محترم مسکن و شهرسازی که دبیر کمیته ملی نظارت بر آزاد راه تهران -شمال را بر عهده دارد ارسال گردیده و از ایشان خواسته ایم تا در خصوص مشکلات زیست محیطی طرح پیگیری های لازم را به عمل آورند.

مهندس عبدوس با اشاره به مشکلات زیست محیطی این طرح اذعان داشت: یکی از مشکلات زیست محیطی ، احداث تونل در فاز 2پروژه است که آب ناشی ازاحداث تونل به همراه روغن ماشین آلات و ... وارد رودخانه حفاظت شده چالوس می شود.

وی تصریح کرد: در بخشهایی از این طرح نیز بحث تخریب جنگل ادامه دارد که باید به نحو مقتضی تحت نظارت قرار گیرد.

مدیر کل دفتر زیستگاهها و امور مناطق، سومین مشکل این طرح را بحث ارزیابی زیست محیطی عنوان کرد و گفت: متاسفانه مجری طرح هنوز گزارش برنامه مدیریت و پایش پروژه را به ما ارائه نداده است.

مهندس عبدوس در ادامه با اشاره به رفع مشکل زیست محیطی تالاب انزلی گفت: متاسفانه در این بحث نیز ما پیشنهاداتی را در جهت احداث جاده در خارج از تالاب ارائه داده بودیم که مجری طرح بدون توجه به آن فعالیت می نمود و بعد از طرح موضوع به ریاست جمهوری، مشکل تالاب انزلی به دستور معاون اجرایی ریئس جمهور رفع شد.