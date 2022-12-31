قیمت گاز در اروپا ۴۸درصد کاهش یافت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تاس، بر اساس داده‌های موسسه «ICE» لندن درباره قراردادهای آتی ماه‌های ژانویه و فوریه و همچنین محاسبات خبرگزاری تاس، قیمت گاز در اروپا در ماه دسامبر نسبت به ماه گذشته که به ازای هر هزار متر مکعب ۸۴۵ دلار بود، با کاهش ۴۸ درصدی مواجه شده است.

علت این افت قیمت، کاهش غیرعادی دمای هوا در اروپا و تامین حجم گسترده گاز در تاسیسات ذخیره‌سازی کشورهای قاره سبز گزارش شده است.

بهای قراردادهای آتی گاز در پایان معاملات روز ۳۰ نوامبر (۹ آذر)، حدود یک هزار و ۵۵۸ دلار به ازای هر هزار مترمکعب بود و این در حالی است که در پایان معاملات ۳۰ دسامبر (۹ دی)، قیمت گاز با ۴۸ درصد کاهش به ۸۴۵ دلار رسید.

متوسط بهای گاز در اروپا در دسامبر و نوامبر به ترتیب یک هزار و ۲۷۲ و یک هزار و ۲۶۲ دلار به ازای هر هزار متر مکعب بود.