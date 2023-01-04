وضعیت جاده ای آخر هفته

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت راه وشهرسازی، بر اساس تصاویر دریافتی از دوربین‌های نظارتی، سامانه‌های ترددشمار و گشت‌های شعب راهداری سراسر کشور، در حال حاضر به‌استثنای محورهای مسدود و ممنوع ذیلاَ ذکر شده، مابقی محورهای مواصلاتی کشور باز و تردد در آن‌ها به روال عادی در جریان است. طی شبانه روز گذشته، براساس آخرین اطلاعات دریافتی از ۲۵۱۶ ترددشمار فعال در محورهای برون‌شهری، نسبت به روز قبل ۲.۴ درصد افزایش را نشان می‌دهد. همچنین سهم وسایل نقلیه سنگین ۱۵.۸ درصد اوج تردد بین ساعات ۱۷ الی ۱۸ و کمترین تردد بین ساعات ۳ الی ۴ انجام شده است.

محورهای دارای بیشترین تردد طی ۲۴ ساعت گذشته:

ردیف نام محور استان تعداد وسیله نقلیه ۱ آزادراه کرج - قزوین البرز ۱۴۲۶۱۱ ۲ آزادراه کرج - تهران البرز ۱۳۵۲۰۵ ۳ آزادراه قزوین - کرج البرز ۱۲۳۰۲۷ ۴ آزادراه تهران - کرج البرز ۱۲۰۹۳۶ ۵ آزادراه ساوه - تهران تهران ۸۵۳۷۵ ۶ آزادراه قم - تهران تهران ۸۰۰۳۶ ۷ آزادراه تهران - ساوه تهران ۷۲۰۶۲ ۸ شهریار-کرج تهران ۷۰۷۸۳ ۹ کرج -شهریار تهران ۶۰۴۶۶ ۱۰ قرچک - ری تهران ۵۹۱۱۶

ممنوعیت تردد بدلیل مداخلات جوی:

۱- محور لاسم - ارجمند، واقع در استان مازندران از مورخ ۱۴ آذر ۱۴۰۰ تا اطلاع بعدی، به دلیل نبود ایمنی کافی مسدود است.

۲- محور ریگان - ایرانشهر، واقع در استان کرمان از مورخ ۲۷ دی ۱۴۰۰ تا اطلاع بعدی، به دلیل نبود ایمنی کافی مسدود است.

۳- محور وازک - بلده، واقع در استان مازندران از مورخ ۲۲ آبان ۱۴۰۱ تا اطلاع بعدی، به دلیل نبود ایمنی کافی مسدود است.

۴- محور قدیم خرم آباد - پلدختر (رفت و برگشت)، واقع در استان لرستان، از مورخ ۲۳ آبان ۱۴۰۱ تا اطلاع بعدی، به دلیل نبود ایمنی کافی مسدود است.

۵- محور جدید پاوه- سروآباد، واقع در استان کردستان و کرمانشاه از مورخ ۶ آذر ۱۴۰۱ تا اطلاع بعدی، به دلیل نبود ایمنی کافی مسدود است.

۶- محور جدید هشتگرد- طالقان، واقع در استان البرز از مورخ ۱۲ آذر ۱۴۰۱ تا اطلاع بعدی، به دلیل نبود ایمنی کافی مسدود است.

۷ – محور سی سخت – پادنا، واقع در استان کهگیلویه و بویراحمد از مورخ ۱۴ آذر ۱۴۰۱ تا اطلاع بعدی، به دلیل نبود ایمنی کافی مسدود است.

۸- محور گنج نامه – تویسرکان، واقع در استان همدان از مورخ ۲۸ آذر ۱۴۰۱ تا اطلاع بعدی، به دلیل نبود ایمنی کافی مسدود است.

ممنوعیت تردد:

۱- محور رامیان - اولنگ - شاهرود، واقع در استان‌های گلستان، از مورخ ۲۹ فروردین ۹۵ تا اطلاع بعدی، به دلیل نبود ایمنی کافی مسدود است.

۲- محور فرعی شمشک - دیزین، واقع در استان‌های البرز و تهران، از مورخ ۱۷ تیر ۹۶ تا اطلاع بعدی، به دلیل نبود ایمنی کافی مسدود است.‌

۳- محور شهداد - نهبندان، واقع دراستان کرمان، از مورخ ۲۵ فروردین ۹۸ تا اطلاع بعدی، به دلیل نبود ایمنی کافی مسدود است.

ممنوعیت تردد بدلیل عملیات کارگاه جاده‌ای:

محدودیت تردد بدلیل عملیات کارگاه جاده‌ای:

الف) تهران و محورهای منتهی به آن:

۱- محور هراز، واقع در استان مازندران، از مورخ ۱۰ مهر لغایت ۲۰ اسفند ۱۴۰۱، از ساعت ۱۲ الی ۱۷ روزهای شنبه و از ساعت ۷ الی ۱۷ روزهای یکشنبه تا سه شنبه هر هفته به غیر از روزهای چهارشنبه، پنج شنبه، جمعه، ایام تعطیلات رسمی و همچنین روزهای قبل و بعد از تعطیلات چند روزه، به دلیل اجرای عملیات لکه گیری و روکش آسفالت، از کیلومتر ۱۹ الی ۱۰۸، تردد همزمان با اجرای عملیات، با محدودیت و رعایت جوانب احتیاط انجام می‌شود.

۲- محور کرج - چالوس، واقع در استان البرز، از مورخ ۱۰ مهر لغایت ۲۰ اسفند ۱۴۰۱، از ساعت ۱۲ الی ۱۶ روزهای شنبه و از ساعت ۹ الی ۱۵ روزهای یکشنبه تا سه شنبه هر هفته به غیر از روزهای چهارشنبه، پنج شنبه، جمعه، ایام تعطیلات رسمی و همچنین روزهای قبل و بعد از تعطیلات چند روزه، به دلیل اجرای عملیات روکش ماسه آسفالت و روکش حفاظتی میکروسرفیسینگ، از کیلومتر ۲۰ الی ۷۲، تردد همزمان با اجرای عملیات، با محدودیت و رعایت جوانب احتیاط انجام می‌شود.

۳- محور کمربندی اشتهارد (باند شمالی و جنوبی)، واقع در استان البرز، از مورخ ۱۰ مهر لغایت ۲۰ اسفند ۱۴۰۱، از ساعت ۸ الی ۱۷ روزهای شنبه تا چهارشنبه هر هفته به غیر از روزهای پنج شنبه، جمعه، ایام تعطیلات رسمی و همچنین روزهای قبل و بعد از تعطیلات چند روزه، به دلیل اجرای عملیات روکش حفاظی اسلاری سیل، از کیلومتر ۰ الی ۹، تردد همزمان با اجرای عملیات، با محدودیت و رعایت جوانب احتیاط انجام می‌شود.

۴- محور ماهدشت-اشتهارد (باند شمالی و جنوبی)، واقع در استان البرز، از مورخ ۱۰ مهر لغایت ۲۰ اسفند ۱۴۰۱، از ساعت ۸ الی ۱۶ روزهای شنبه تا چهارشنبه هر هفته به غیر از روزهای پنج شنبه، جمعه، ایام تعطیلات رسمی و همچنین روزهای قبل و بعد از تعطیلات چند روزه، به دلیل اجرای عملیات لکه گیری و روکش آسفالت گرم، از کیلومتر ۰ الی ۳۲، تردد همزمان با اجرای عملیات، با محدودیت و رعایت جوانب احتیاط انجام می‌شود.

۵- آزادراه تهران - ساوه، واقع در استان تهران، از مورخ ۱۷ مهر لغایت ۲۰ اسفند ۱۴۰۱، از ساعت ۰۸:۰۰ الی ۱۴:۰۰ روزهای شنبه تا چهارشنبه و از ساعت ۰۷:۰۰ الی ۱۶:۰۰ روزهای جمعه هر هفته به غیر از روزهای پنج شنبه،، ایام تعطیلات رسمی و همچنین روزهای قبل و بعد از تعطیلات چند روزه به دلیل اجرای عملیات بهسازی و روکش آسفالت، از کیلومتر ۰ الی ۳۲، تردد همزمان با اجرای عملیات با محدودیت و رعایت جوانب احتیاط انجام می‌شود.

۶- محور تهران - فیروزکوه (باند جنوبی)، واقع در استان تهران، از مورخ ۲۳ مهر لغایت ۲۰ اسفند ۱۴۰۱، از ساعت ۱۲:۰۰ الی ۱۷:۰۰ روزهای شنبه، از ساعت ۰۸:۰۰ الی ۱۷:۰۰ روزهای یکشنبه، دوشنبه و سه شنبه، از ساعت ۰۸۰۰ الی ۱۲:۰۰ روزهای چهارشنبه، هر هفته به غیر از روزهای پنج شنبه، جمعه، ایام تعطیلات رسمی و همچنین روزهای قبل و بعد از تعطیلات چند روزه، به دلیل اجرای عملیات روکش آسفالت گرم، از کیلومتر ۵۲ الی ۱۴۴، تردد همزمان با اجرای عملیات با محدودیت و رعایت جوانب احتیاط انجام می‌شود.

۷ - آزادراه کرج - قزوین (باند شمالی)، واقع در استان البرز، از مورخ ۱ آبان لغایت ۲۰ اسفند ۱۴۰۱، از ساعت ۰۹:۰۰ الی ۱۷:۰۰ روزهای شنبه، یکشنبه، دوشنبه و سه شنبه هر هفته به غیر از روزهای چهارشنبه، پنج شنبه، جمعه، ایام تعطیلات رسمی و همچنین روزهای قبل و بعد از تعطیلات چند روزه، به دلیل اجرای عملیات اجرایی درزگیری و لکه گیری و روکش آسفالت گرم توپکا، از کیلومتر ۰ الی ۱۲، تردد همزمان با اجرای عملیات با محدودیت و رعایت جوانب احتیاط انجام می‌شود.

۸ - آزادراه کرج-قزوین (باند شمالی)، واقع در استان البرز، از مورخ ۱ آبان لغایت ۲۰ اسفند ۱۴۰۱، از ساعت ۰۹:۰۰ الی ۱۵:۰۰ روزهای شنبه، یکشنبه، دوشنبه و سه شنبه هر هفته به غیر از روزهای چهارشنبه، پنج شنبه، جمعه، ایام تعطیلات رسمی و همچنین روزهای قبل و بعد از تعطیلات چند روزه، به دلیل اجرای عملیات روکش حفاظی میکروسرفیسینگ، از کیلومتر ۱۳ الی ۳۵، تردد همزمان با اجرای عملیات با محدودیت و رعایت جوانب احتیاط انجام می‌شود.

۹- آزادراه قزوین - کرج (باند جنوبی)، واقع در استان البرز، از مورخ ۱ آبان لغایت ۲۰ اسفند ۱۴۰۱، از ساعت ۰۹:۰۰ الی ۱۵:۰۰ روزهای شنبه، یکشنبه، دوشنبه و سه شنبه هر هفته به غیر از روزهای چهارشنبه، پنج شنبه، جمعه، ایام تعطیلات رسمی و همچنین روزهای قبل و بعد از تعطیلات چند روزه، به دلیل اجرای عملیات اجرایی روکش حفاظتی میکروسرفیسینگ، از کیلومتر ۷ الی ۳۸، تردد همزمان با اجرای عملیات با محدودیت و رعایت جوانب احتیاط انجام می‌شود.

۱۰ - محور علیخان سلطانی، واقع در استان البرز، از مورخ ۳۰ مهر لغایت ۲۰ اسفند ۱۴۰۱، از ساعت ۰۸:۰۰ الی ۱۶:۰۰ روزهای شنبه تا چهارشنبه هر هفته به غیر از روزهای پنج شنبه، جمعه، ایام تعطیلات رسمی و همچنین روزهای قبل و بعد از تعطیلات چند روزه، به دلیل اجرای عملیات لکه گیری و روکش آسفالت گرم، از کیلومتر ۰ الی ۸، تردد همزمان با اجرای عملیات با محدودیت و رعایت جوانب احتیاط انجام می‌شود.

۱۱- محور تهران - فیروزکوه، واقع در استان تهران، از مورخ ۴ آبان لغایت ۲۰ اسفند ۱۴۰۱، از ساعت ۱۲:۰۰ الی ۱۷:۰۰ روزهای شنبه، از ساعت ۰۸:۰۰ الی ۱۷:۰۰ روزهای یکشنبه، دوشنبه و سه شنبه، از ساعت ۰۸:۰۰ الی ۱۲:۰۰ روزهای چهارشنبه هر هفته، به غیر از روزهای پنجشنبه، جمعه، ایام تعطیلات رسمی و همچنین روزهای قبل و بعد از تعطیلات چند روزه، به دلیل اجرای عملیات لکه گیری و روکش آسفالت، از کیلومتر ۰ الی ۷۴، تردد همزمان با اجرای عملیات با محدودیت و رعایت جوانب احتیاط انجام می‌شود.

۱۲- محور کرج - قزلحصار، واقع در استان البرز، از مورخ ۱۰ آبان لغایت ۲۰ اسفند ۱۴۰۱، از ساعت ۰۹:۰۰ الی ۱۵:۰۰ روزهای شنبه تا چهارشنبه، هر هفته به غیر از روزهای پنج شنبه، جمعه، ایام تعطیلات رسمی و همچنین روزهای قبل و بعد از تعطیلات چند روزه، به دلیل اجرای عملیات بهسازی و تعریض، از کیلومتر ۰ الی ۶، تردد همزمان با اجرای عملیات با محدودیت و رعایت جوانب احتیاط انجام می‌شود.

۱۳ - آزادراه تهران - کرج، واقع در استان تهران، از مورخ ۱۰ آبان لغایت ۲۰ اسفند ۱۴۰۱،، از ساعت ۱۲:۰۰ الی ۱۵:۰۰ روزهای شنبه، از ساعت ۰۹:۰۰ الی ۱۵:۰۰ روزهای یکشنبه، دوشنبه و سه شنبه، از ساعت ۰۹:۰۰ الی ۱۲:۰۰ روزهای چهارشنبه هر هفته به غیر از روزهای پنج شنبه، جمعه، ایام تعطیلات رسمی و همچنین روزهای قبل و بعد از تعطیلات چند روزه به دلیل اجرای عملیات نصب، کالیبراسیون و نگهداری سامانه ثبت تخلف، از کیلومتر ۵ الی ۹، تردد همزمان با اجرای عملیات با محدودیت و رعایت جوانب احتیاط انجام می‌شود.

۱۴ - محور امام رضا (ع)، واقع در استان تهران، از مورخ ۱۰ آبان لغایت ۲۰ اسفند ۱۴۰۱،، از ساعت ۱۲:۰۰ الی ۱۵:۰۰ روزهای شنبه، از ساعت ۰۹:۰۰ الی ۱۵:۰۰ روزهای یکشنبه، دوشنبه و سه شنبه، از ساعت ۰۹:۰۰ الی ۱۲:۰۰ روزهای چهارشنبه هر هفته به غیر از روزهای پنج شنبه، جمعه، ایام تعطیلات رسمی و همچنین روزهای قبل و بعد از تعطیلات چند روزه به دلیل اجرای عملیات تأمین و نگهداری و کالیبراسیون سامانه‌های ثبت تخلف، از کیلومتر ۵۰۰+۰۰ الی ۳۸، تردد همزمان با اجرای عملیات با محدودیت و رعایت جوانب احتیاط انجام می‌شود.

۱۵ - آزادراه تهران - پردیس، واقع در استان تهران، از مورخ ۱۲ آذر لغایت ۲۰ اسفند ۱۴۰۱،، از ساعت ۱۲:۰۰ الی ۱۷:۰۰ روزهای شنبه، از ساعت ۰۸:۰۰ الی ۱۷:۰۰ روزهای یکشنبه، دوشنبه و سه شنبه، از ساعت ۰۸:۰۰ الی ۱۲:۰۰ روزهای چهارشنبه هر هفته به غیر از روزهای پنج شنبه، جمعه، ایام تعطیلات رسمی و همچنین روزهای قبل و بعد از تعطیلات چند روزه به دلیل اجرای عملیات تأمین و کالیبراسیون سامانه‌های ثبت تخلف، از کیلومتر ۵۰۰+۰۲ الی ۵، تردد همزمان با اجرای عملیات با محدودیت و رعایت جوانب احتیاط انجام می‌شود.

۱۶- آزادراه قم – تهران، واقع دراستان قم، از مورخ ۱۷ مهر لغایت ۲۰ اسفند ۱۴۰۱، از ساعت ۷ الی ۱۶ روزهای شنبه، یکشنبه، دوشنبه و چهارشنبه، از ساعت ۷ الی ۱۴ روزهای سه شنبه و پنجشنبه هر هفته، به غیر از روزهای جمعه، ایام تعطیلات رسمی و همچنین روزهای قبل و بعد از تعطیلات چند روزه به دلیل اجرای عملیات روکش آسفالت گرم، از کیلومتر ۲ الی ۵۸، تردد همزمان با اجرای عملیات، با محدودیت و رعایت جوانب احتیاط انجام می‌شود.

۱۷ - محور وهن آباد - رباط کریم، واقع در استان تهران از مورخ ۱۹ آذر ۱۴۰۱ لغایت ۲۱ دی ۱۴۰۱، از ساعت ۰۹:۰۰ الی ۱۵:۰۰، به دلیل اجرای عملیات لکه گیری و روکش آسفالت، از کیلومتر ۴ الی ۵۰۰+۷، تردد همزمان با اجرای عملیات با محدودیت و رعایت جوانب احتیاط انجام می‌شود.

۱۸ - آزادراه تهران - ساوه، واقع در استان تهران از مورخ ۲۰ آذر ۱۴۰۱ لغایت ۲۰ اسفند ۱۴۰۱، از ساعت ۰۹:۰۰ الی ۱۴:۰۰ روزهای شنبه تا چهارشنبه، از ساعت ۰۷:۰۰ الی ۱۶:۰۰ روزهای جمعه هر هفته به غیر از روزهای پنج شنبه، ایام تعطیلات رسمی و همچنین روزهای قبل و بعد از تعطیلات چند روزه به دلیل اجرای عملیات تأمین، نگهداری و کالیبراسیون سامانه‌های ثبت تخلف، از کیلومتر ۲ الی ۲۹، تردد همزمان با اجرای عملیات با محدودیت و رعایت جوانب احتیاط انجام می‌شود.

۱۹ - آزادراه تهران – کرج (لاین شمالی)، واقع در استان البرز از مورخ ۲۷ آذر ۱۴۰۱ لغایت ۲۰ اسفند ۱۴۰۱، از ساعت ۱۲:۰۰ الی ۱۵:۰۰ روزهای شنبه، از ساعت ۰۹:۰۰ الی ۱۵:۰۰ روزهای یکشنبه، دوشنبه و سه شنبه، از ساعت ۰۹:۰۰ الی ۱۲:۰۰ روزهای چهارشنبه هر هفته به غیر از روزهای پنج شنبه، جمعه، ایام تعطیلات رسمی و همچنین روزهای قبل و بعد از تعطیلات چند روزه به دلیل اجرای عملیات لکه گیری و روکش آسفالت، از کیلومتر ۱۲ الی ۲۳، تردد همزمان با اجرای عملیات با محدودیت و رعایت جوانب احتیاط انجام می‌شود.

۲۰- ماهدشت – اشتهارد (لاین رفت)، واقع در استان البرز از مورخ ۲۷ آذر ۱۴۰۱ لغایت ۲۰ اسفند ۱۴۰۱، از ساعت ۰۸:۰۰ الی ۱۶:۰۰ روزهای شنبه تا چهارشنبه هر هفته به غیر از روزهای پنج شنبه، جمعه، ایام تعطیلات رسمی و همچنین روزهای قبل و بعد از تعطیلات چند روزه به دلیل لکه گیری و روکش آسفالت، از کیلومتر ۰ الی ۳۲، تردد همزمان با اجرای عملیات با محدودیت و رعایت جوانب احتیاط انجام می‌شود.

۲۱- آزادراه کرج - تهران، واقع در استان البرز از مورخ ۱۱ دی ۱۴۰۱ لغایت ۲۰ اسفند ۱۴۰۱، از ساعت ۱۲:۰۰ الی ۱۷:۰۰ روزهای شنبه، از ساعت ۰۸:۰۰ الی ۱۷:۰۰ روزهای یکشنبه، دوشنبه و سه شنبه، از ساعت ۰۸:۰۰ الی ۱۲:۰۰ روزهای چهارشنبه هر هفته به غیر از روزهای پنج شنبه، جمعه، ایام تعطیلات رسمی و همچنین روزهای قبل و بعد از تعطیلات چند روزه به دلیل اجرای عملیات طرح ساماندهی گره ترافیکی آزادراه کرج - تهران پل فردیس تا پل کلاک، از کیلومتر ۵۰ الی ۵۲، تردد همزمان با اجرای عملیات با محدودیت و رعایت جوانب احتیاط انجام می‌شود.

۲۲- محور سوادکوه (محدوده قائمشهر-زیرآب)، واقع در استان مازندران از مورخ ۱۳ دی ۱۴۰۱ لغایت ۲۰ اسفند ۱۴۰۱، از ساعت ۱۲:۰۰ الی ۱۷:۰۰ روزهای شنبه، از ساعت ۰۸:۰۰ الی ۱۷:۰۰ روزهای یکشنبه، دوشنبه و سه شنبه، از ساعت ۰۸:۰۰ الی ۱۲:۰۰ روزهای چهارشنبه هر هفته به غیر از روزهای پنج شنبه، جمعه، ایام تعطیلات رسمی و همچنین روزهای قبل و بعد از تعطیلات چند روزه به دلیل اجرای عملیات لکه گیری و روکش آسفالت، از کیلومتر ۱۰ الی ۴۰، تردد با اعمال محدودیت و رعایت جوانب احتیاط همزمان با اجرای عملیات امکان پذیر است.

۲۳- محور فیروزکوه-سوادکوه (دوآب)، واقع در استان مازندران از مورخ ۱۷ دی ۱۴۰۱ لغایت ۲۳ بهمن ۱۴۰۱، از ساعت ۱۲:۰۰ الی ۱۷:۰۰ روزهای شنبه، از ساعت ۰۸:۰۰ الی ۱۷:۰۰ روزهای یکشنبه، دوشنبه و سه شنبه، از ساعت ۰۸:۰۰ الی ۱۲:۰۰ روزهای چهارشنبه هر هفته به غیر از روزهای پنج شنبه، جمعه، ایام تعطیلات رسمی و همچنین روزهای قبل و بعد از تعطیلات چند روزه به دلیل اجرای عملیات برچیدن تجهیزات و سازه قدیمی سامانه توزین در حال حرکت و تسطیح و بازسازی روسازی راه، کیلومتر، تردد همزمان با اجرای عملیات با محدودیت و رعایت جوانب احتیاط از مسیر کنارگذر انجام می‌شود.

۲۴- محور هراز - امام زاده هاشم - آمل (محمدآباد)، واقع در استان مازندران از مورخ ۱۲ دی ۱۴۰۱ لغایت ۲۸ دی ۱۴۰۱، از ساعت ۱۲:۰۰ الی ۱۷:۰۰ روزهای شنبه، از ساعت ۰۸:۰۰ الی ۱۷:۰۰ روزهای یکشنبه، دوشنبه و سه شنبه، از ساعت ۰۸:۰۰ الی ۱۲:۰۰ روزهای چهارشنبه هر هفته به غیر از روزهای پنج شنبه، جمعه، ایام تعطیلات رسمی و همچنین روزهای قبل و بعد از تعطیلات چند روزه و شرایط نامساعد جوی به دلیل اجرای عملیات عمرانی ارتقا، تعمیر و راه اندازی مجدد سامانه توزین درحال حرکت، یک کیلومتر مانده با پاسگاه پلیس راه آمل، کارگاه جاده با انسداد یک خط عبوری انجام می‌پذیرد لذا تردد با اعمال محدودیت و رعایت جوانب احتیاط همزمان با اجرای عملیات از خط دیگر امکان پذیر است.

ب) سایر محورها:

اصفهان:

۱- محور اصفهان – مورچه خورت، واقع در استان اصفهان، از مورخ ۲۸ آذر لغایت ۳۰ دی ۱۴۰۱، به صورت ۲۴ ساعته، به دلیل اجرای عملیات ارتقای سیستم توزین در حال حرکت، از کیلومتر ۴۰۰+۲۸ الی ۳۰۰+۳۰، تردد همزمان با اجرای عملیات با محدودیت و رعایت جوانب احتیاط انجام می‌شود.

بوشهر:

۱ - محور خورموج-درزای-چارک، واقع در استان بوشهر، از مورخ ۴ آبان لغایت ۲۰ اسفند ۱۴۰۱، از ساعت ۰۷:۰۰ الی ۱۸:۳۰، به دلیل اجرای عملیات اسلاری سیل، از کیلومتر ۸ الی ۱۳، تردد همزمان با اجرای عملیات با محدودیت و رعایت جوانب احتیاط انجام می‌شود.

۲ - محور گناوه - برازجان، واقع در استان بوشهر، از مورخ ۱ آذر لغایت ۲۰ اسفند ۱۴۰۱، از ساعت ۰۷:۰۰ الی ۱۷:۰۰، به دلیل اجرای عملیات فوگسیل، از کیلومتر ۱۰ الی ۴۰، تردد همزمان با اجرای عملیات با محدودیت و رعایت جوانب احتیاط انجام می‌شود.

۳ - محور سه راهی چغادک – سه راهی گزبلند، واقع در استان بوشهر، از مورخ ۸ آذر لغایت ۲۰ اسفند ۱۴۰۱، از ساعت ۰۷:۰۰ الی ۱۶:۳۰، به دلیل اجرای عملیات اسلاری سیل، از کیلومتر ۱۵ الی ۵۰، تردد همزمان با اجرای عملیات با محدودیت و رعایت جوانب احتیاط انجام می‌شود.

۴ - محور اهرم – برازجان، واقع در استان بوشهر، از مورخ ۶ دی لغایت ۲۰ اسفند ۱۴۰۱، از ساعت ۰۷:۰۰ الی ۱۷:۰۰، به دلیل اجرای عملیات طرح ایمن سازی فیزیکی کاربران آسیب پذیر، از کیلومتر ۵ الی ۴۵، تردد همزمان با اجرای عملیات با محدودیت و رعایت جوانب احتیاط انجام می‌شود.

۵ - محور گناوه – دیلم، واقع در استان بوشهر، از مورخ ۶ دی لغایت ۲۰ اسفند ۱۴۰۱، از ساعت ۰۷:۰۰ الی ۱۷:۰۰، به دلیل اجرای عملیات طرح ایمن سازی فیزیکی کاربران آسیب پذیر، از کیلومتر ۸ الی ۵۵، تردد همزمان با اجرای عملیات با محدودیت و رعایت جوانب احتیاط انجام می‌شود.

۶ - محور بوشهر – دیر، واقع در استان بوشهر، از مورخ ۶ دی لغایت ۲۰ اسفند ۱۴۰۱، از ساعت ۰۷:۰۰ الی ۱۷:۰۰، به دلیل اجرای عملیات طرح ایمن سازی فیزیکی کاربران آسیب پذیر، از کیلومتر ۳۵ الی ۶۶، تردد همزمان با اجرای عملیات با محدودیت و رعایت جوانب احتیاط انجام می‌شود.

خراسان جنوبی:

۱- محور طبس - بردسکن، واقع در استان خراسان جنوبی، از مورخ ۱۸ مهر لغایت ۱۲ بهمن ۱۴۰۱، از ساعت ۰۷:۰۰ الی ۱۷:۰۰، به دلیل اجرای عملیات تبدیل آبنما به پل، از کیلومتر ۱۹۵ الی ۱۹۶، محور فوق در محدوده اجرای عملیات مسدود بوده تردد با رعایت جوانب احتیاط از کنارگذر انجام می‌شود.

۲- محور بیرجند - خوسف، واقع در استان خراسان جنوبی، از مورخ ۷ دی لغایت ۲۰ اسفند ۱۴۰۱، از ساعت ۰۷:۰۰ الی ۱۹:۰۰، به دلیل اجرای عملیات نصب نیوجرسی مفصلی، از کیلومتر ۰ الی ۳۷، تردد همزمان با اجرای عملیات با محدودیت و رعایت جوانب احتیاط انجام می‌شود.

۳- محور بیرجند - قاین، واقع در استان خراسان جنوبی، از مورخ ۷ دی لغایت ۲۰ اسفند ۱۴۰۱، از ساعت ۰۷:۰۰ الی ۱۹:۰۰، به دلیل اجرای عملیات اجرای عملیات نصب نیوجرسی مفصلی، از کیلومتر ۵ الی ۱۰۰، تردد همزمان با اجرای عملیات با محدودیت و رعایت جوانب احتیاط انجام می‌شود.

خراسان رضوی:

۱- آزادراه مشهد - باغچه، واقع در استان خراسان رضوی، از مورخ ۲۳ مهر لغایت ۲۳ دی ۱۴۰۱، از ساعت ۰۷:۰۰ الی ۱۶:۰۰، به دلیل اجرای عملیات تهیه و نصب حفاظ بتنی مفصلی، از کیلومتر ۸ الی ۲۰، تردد همزمان با اجرای عملیات با محدودیت و رعایت جوانب احتیاط انجام می‌شود.

۲- آزادراه باغچه - مشهد، واقع در استان خراسان رضوی، از مورخ ۱ آبان لغایت ۱ بهمن ۱۴۰۱، از ساعت ۰۷:۰۰ الی ۱۷:۰۰، به دلیل اجرای عملیات میکروسرفیسینگ، از کیلومتر ۰ الی ۳۹، تردد همزمان با اجرای عملیات با محدودیت و رعایت جوانب احتیاط انجام می‌شود.

۳- محور قوچان - فاروج، واقع در استان خراسان رضوی، از مورخ ۱۵ آبان لغایت ۲۰ اسفند ۱۴۰۱، از ساعت ۰۷:۰۰ الی ۱۶:۰۰، به دلیل اجرای عملیات لکه گیری و درزگیری و روکش آسفالت، از کیلومتر ۰۶۰+۹ الی ۰۰۰+۱۸، تردد همزمان با اجرای عملیات با محدودیت و رعایت جوانب احتیاط انجام می‌شود.

۴- محور سبزوار – کاهک (باند برگشت)، واقع در استان خراسان رضوی، از مورخ ۱۶ آبان لغایت ۱۵ بهمن ۱۴۰۱، از ساعت ۰۷:۰۰ الی ۱۶:۰۰، به دلیل اجرای عملیات روکش حفاظتی، از کیلومتر ۴ الی ۲۷، تردد همزمان با اجرای عملیات با محدودیت و رعایت جوانب احتیاط انجام می‌شود.

۵- محور سبزوار – نیشابور (باند رفت)، واقع در استان خراسان رضوی، از مورخ ۱۶ آبان لغایت ۱۵ بهمن ۱۴۰۱، از ساعت ۰۷:۰۰ الی ۱۶:۰۰، به دلیل اجرای عملیات روکش حفاظتی، از کیلومتر ۰ الی ۲۲، تردد همزمان با اجرای عملیات با محدودیت و رعایت جوانب احتیاط انجام می‌شود.

۶- محور سرخس-مشهد، واقع در استان خراسان رضوی، از مورخ ۲۳ آبان لغایت ۳۰ دی ۱۴۰۱، از ساعت ۰۷:۳۰ الی ۱۶:۳۰، به دلیل اجرای عملیات لق گیری و ترانشه برداری، کیلومتر ۶۷، تردد همزمان با اجرای عملیات با محدودیت و رعایت جوانب احتیاط انجام می‌شود.

۷ - محور سرخس-سه راهی صالح آباد، واقع در استان خراسان رضوی، از مورخ ۲۳ آبان لغایت ۳۰ دی ۱۴۰۱، از ساعت ۰۷:۳۰ الی ۱۶:۳۰، به دلیل اجرای عملیات روکش آسفالت، از کیلومتر ۹۵ الی ۱۰۰، تردد همزمان با اجرای عملیات با محدودیت و رعایت جوانب احتیاط انجام می‌شود.

۸ - محور نیشابور – سبزوار (باند برگشت)، واقع در استان خراسان رضوی، از مورخ ۲۸ آبان لغایت ۲۰ اسفند ۱۴۰۱، از ساعت ۰۷:۰۰ الی ۱۷:۰۰، به دلیل اجرای عملیات لکه گیری و روکش آسفالت، از کیلومتر ۳۰۰+۱۶ الی ۲۴، تردد همزمان با اجرای عملیات با محدودیت و رعایت جوانب احتیاط انجام می‌شود.

۹ - محور نیشابور – مشهد (باند برگشت)، واقع در استان خراسان رضوی، از مورخ ۲۸ آبان لغایت ۲۰ اسفند ۱۴۰۱، از ساعت ۰۷:۰۰ الی ۱۷:۰۰، به دلیل اجرای عملیات لکه گیری و روکش آسفالت، از کیلومتر ۸۵۰+۱۸ الی ۸۲۰+۲۲، تردد همزمان با اجرای عملیات با محدودیت و رعایت جوانب احتیاط انجام می‌شود.

۱۰ - محور نیشابور – مشهد (باند برگشت)، واقع در استان خراسان رضوی، از مورخ ۲۸ آبان لغایت ۲۰ اسفند ۱۴۰۱، از ساعت ۰۷:۰۰ الی ۱۷:۰۰، به دلیل اجرای عملیات لکه گیری و روکش آسفالت، از کیلومتر ۵۹۰+۳۰ الی ۸۴۰+۳۳، تردد همزمان با اجرای عملیات با محدودیت و رعایت جوانب احتیاط انجام می‌شود.

۱۱ - محور نیشابور – مشهد (رفت و برگشت کمربندی نیشابور)، واقع در استان خراسان رضوی، از مورخ ۲۸ آبان لغایت ۲۰ اسفند ۱۴۰۱، از ساعت ۰۷:۰۰ الی ۱۷:۰۰، به دلیل اجرای عملیات لکه گیری و روکش آسفالت، از کیلومتر ۰ الی ۱۲، تردد همزمان با اجرای عملیات با محدودیت و رعایت جوانب احتیاط انجام می‌شود.

۱۲- محور سبزوار - نیشابور، واقع در استان خراسان رضوی، از مورخ ۸ آذر لغایت ۲۰ اسفند ۱۴۰۱، از ساعت ۰۷:۰۰ الی ۱۷:۰۰، به دلیل اجرای عملیات روکش آسفالت، از کیلومتر ۲۱ الی ۲۹، تردد همزمان با اجرای عملیات با محدودیت و رعایت جوانب احتیاط انجام می‌شود.

۱۳- محور سبزوار – نیشابور (حوزه سبزوار)، واقع در استان خراسان رضوی، از مورخ ۸ آذر لغایت ۲۰ اسفند ۱۴۰۱، از ساعت ۰۷:۰۰ الی ۱۷:۰۰، به دلیل اجرای عملیات روکش آسفالت، از کیلومتر ۵۵ الی ۱۱۰، تردد همزمان با اجرای عملیات با محدودیت و رعایت جوانب احتیاط انجام می‌شود.

۱۴- محور سبزوار - اسفراین، واقع در استان خراسان رضوی، از مورخ ۸ آذر لغایت ۲۰ اسفند ۱۴۰۱، از ساعت ۰۷:۰۰ الی ۱۷:۰۰، به دلیل اجرای عملیات لکه گیری و روکش آسفالت، از کیلومتر ۲۰ الی ۲۱، تردد همزمان با اجرای عملیات با محدودیت و رعایت جوانب احتیاط انجام می‌شود.

۱۵- محور کمربندی تربت حیدریه - باغچه، واقع در استان خراسان رضوی از مورخ ۴ دی ۱۴۰۱ لغایت ۲۰ اسفند ۱۴۰۱، از ساعت ۰۷:۳۰ الی ۱۸:۳۰، به دلیل اجرای عملیات آسفالت تراشی و روکش آسفالت، از کیلومتر ۰ الی ۱۹، تردد همزمان با اجرای عملیات با محدودیت و رعایت جوانب احتیاط انجام می‌شود.

خراسان شمالی:

۱- محور اسفراین - سبزوار، واقع در استان خراسان شمالی، از مورخ ۲۵ آبان لغایت ۲۰ اسفند ۱۴۰۱، از ساعت ۰۷:۰۰ الی ۱۸:۰۰، به دلیل اجرای عملیات لکه گیری و روکش ماسه آسفالت، از کیلومتر ۲۵ الی ۴۰، تردد همزمان با اجرای عملیات با محدودیت و رعایت جوانب احتیاط انجام می‌شود.

زنجان:

۱ - آزادراه زنجان - قزوین، واقع در استان زنجان، از مورخ ۷ آبان لغایت ۲۰ اسفند ۱۴۰۱، از ساعت ۰۷:۰۰ الی ۱۸:۰۰ روزهای شنبه تا پنجشنبه هر هفته به غیر از روزهای جمعه، ایام تعطیلات رسمی و همچنین روزهای قبل و بعد از تعطیلات چند روزه، به دلیل اجرای عملیات نصب، پاکسازی و خاک برداری بلوک‌های مفصلی بتنی در رفوژ میانی، از کیلومتر ۰ الی ۴۰، تردد همزمان با اجرای عملیات با محدودیت و رعایت جوانب احتیاط انجام می‌شود.

۲ - محور سرچم – اردبیل (جنوبی)، واقع در استان زنجان، از مورخ ۳۰ آبان لغایت ۲۰ اسفند ۱۴۰۱، از ساعت ۰۷:۰۰ الی ۱۷:۰۰ روزهای شنبه تا چهارشنبه هر هفته به غیر از روزهای پنج‌شنبه، جمعه، ایام تعطیلات رسمی و همچنین روزهای قبل و بعد از تعطیلات چند روزه، به دلیل اجرای عملیات نصب و تنظیم سامانه‌های ثبت تخلف عبور و مرور، در کیلومتر ۲۰، تردد همزمان با اجرای عملیات با محدودیت و رعایت جوانب احتیاط انجام می‌شود.

۳ - آزادراه زنجان – تبریز (شمالی)، واقع در استان زنجان، از مورخ ۳۰ آبان لغایت ۲۰ اسفند ۱۴۰۱، از ساعت ۰۷:۰۰ الی ۱۷:۰۰ روزهای شنبه تا چهارشنبه هر هفته به غیر از روزهای پنج‌شنبه، جمعه، ایام تعطیلات رسمی و همچنین روزهای قبل و بعد از تعطیلات چند روزه، به دلیل اجرای عملیات نصب و تنظیم سامانه‌های ثبت تخلف عبور و مرور، در کیلومترهای ۵، ۲۲، ۱۰۰+۳۹، ۷۲ و ۴۰۰+۹۳ تردد همزمان با اجرای عملیات با محدودیت و رعایت جوانب احتیاط انجام می‌شود.

۴ - آزادراه زنجان – تبریز (جنوبی)، واقع در استان زنجان، از مورخ ۳۰ آبان لغایت ۲۰ اسفند ۱۴۰۱، از ساعت ۰۷:۰۰ الی ۱۷:۰۰ روزهای شنبه تا چهارشنبه هر هفته به غیر از روزهای پنج‌شنبه، جمعه، ایام تعطیلات رسمی و همچنین روزهای قبل و بعد از تعطیلات چند روزه، به دلیل اجرای عملیات نصب و تنظیم سامانه‌های ثبت تخلف عبور و مرور، در کیلومترهای ۵، ۱۲، ۳۴، ۷۰۰+۶۰ ،۸۰۰+۸۳ و ۹۳ تردد همزمان با اجرای عملیات با محدودیت و رعایت جوانب احتیاط انجام می‌شود.

۵ - آزادراه زنجان – قزوین (شمالی)، واقع در استان زنجان، از مورخ ۳۰ آبان لغایت ۲۰ اسفند ۱۴۰۱، از ساعت ۰۷:۰۰ الی ۱۷:۰۰ روزهای شنبه تا چهارشنبه هر هفته به غیر از روزهای پنج‌شنبه، جمعه، ایام تعطیلات رسمی و همچنین روزهای قبل و بعد از تعطیلات چند روزه، به دلیل اجرای عملیات نصب و تنظیم سامانه‌های ثبت تخلف عبور و مرور، در کیلومترهای ۴۲، ۶۳ و ۶۰۰+۷۸ تردد همزمان با اجرای عملیات با محدودیت و رعایت جوانب احتیاط انجام می‌شود.

۶ - آزادراه زنجان – قزوین (جنوبی)، واقع در استان زنجان، از مورخ ۳۰ آبان لغایت ۲۰ اسفند ۱۴۰۱، از ساعت ۰۷:۰۰ الی ۱۷:۰۰ روزهای شنبه تا چهارشنبه هر هفته به غیر از روزهای پنج‌شنبه، جمعه، ایام تعطیلات رسمی و همچنین روزهای قبل و بعد از تعطیلات چند روزه، به دلیل اجرای عملیات نصب و تنظیم سامانه‌های ثبت تخلف عبور و مرور، در کیلومترهای ۱۰۰+۴، ۴۲، ۶۳، ۸۳، ۹۰ و ۳۰۰+۹۷ تردد همزمان با اجرای عملیات با محدودیت و رعایت جوانب احتیاط انجام می‌شود.

۷ - ترانزیت زنجان – قزوین (شمالی)، واقع در استان زنجان، از مورخ ۳۰ آبان لغایت ۲۰ اسفند ۱۴۰۱، از ساعت ۰۷:۰۰ الی ۱۷:۰۰ روزهای شنبه تا چهارشنبه هر هفته به غیر از روزهای پنج‌شنبه، جمعه، ایام تعطیلات رسمی و همچنین روزهای قبل و بعد از تعطیلات چند روزه، به دلیل اجرای عملیات نصب و تنظیم سامانه‌های ثبت تخلف عبور و مرور، در کیلومتر ۸ تردد همزمان با اجرای عملیات با محدودیت و رعایت جوانب احتیاط انجام می‌شود.

۸ - ترانزیت زنجان – قزوین (جنوبی)، واقع در استان زنجان، از مورخ ۳۰ آبان لغایت ۲۰ اسفند ۱۴۰۱، از ساعت ۰۷:۰۰ الی ۱۷:۰۰ روزهای شنبه تا چهارشنبه هر هفته به غیر از روزهای پنج‌شنبه، جمعه، ایام تعطیلات رسمی و همچنین روزهای قبل و بعد از تعطیلات چند روزه، به دلیل اجرای عملیات نصب و تنظیم سامانه‌های ثبت تخلف عبور و مرور، در کیلومترهای ۸، ۳۵، ۶۵ و ۸۰ تردد همزمان با اجرای عملیات با محدودیت و رعایت جوانب احتیاط انجام می‌شود.

۹ - ترانزیت زنجان – میانه (شمالی)، واقع در استان زنجان، از مورخ ۳۰ آبان لغایت ۲۰ اسفند ۱۴۰۱، از ساعت ۰۷:۰۰ الی ۱۷:۰۰ روزهای شنبه تا چهارشنبه هر هفته به غیر از روزهای پنج‌شنبه، جمعه، ایام تعطیلات رسمی و همچنین روزهای قبل و بعد از تعطیلات چند روزه، به دلیل اجرای عملیات نصب و تنظیم سامانه‌های ثبت تخلف عبور و مرور، در کیلومتر ۸۰۰+۳ تردد همزمان با اجرای عملیات با محدودیت و رعایت جوانب احتیاط انجام می‌شود.

۱۰ - ترانزیت زنجان – میانه (جنوبی)، واقع در استان زنجان، از مورخ ۳۰ آبان لغایت ۲۰ اسفند ۱۴۰۱، از ساعت ۰۷:۰۰ الی ۱۷:۰۰ روزهای شنبه تا چهارشنبه هر هفته به غیر از روزهای پنج‌شنبه، جمعه، ایام تعطیلات رسمی و همچنین روزهای قبل و بعد از تعطیلات چند روزه، به دلیل اجرای عملیات نصب و تنظیم سامانه‌های ثبت تخلف عبور و مرور، در کیلومتر ۴۰۰+۳، ۳۵، ۷۰ و ۷۸ تردد همزمان با اجرای عملیات با محدودیت و رعایت جوانب احتیاط انجام می‌شود.

فارس:

۱ - محور سه راهی شهر پیر - حاجی آباد، واقع در استان فارس، از مورخ ۱۳ آذر لغایت ۲۰ اسفند ۱۴۰۱، از ساعت ۰۷:۰۰ الی ۱۷:۰۰، به دلیل اجرای عملیات ترانشه برداری - شانه سازی - روکش آسفالت، از کیلومتر ۰+۳۸۰ الی ۷+۷۵۰، محور فوق مسدود بوده و تردد از محور جایگزین حاجی آباد - خسویه - دبیران - شهر پیر انجام می‌گیرید.

قزوین:

۱- محور دانسفهان – شامی شاپ، واقع دراستان قزوین، از مورخ ۲۳ مهر لغایت ۲۰ اسفند ۱۴۰۱، روزهای شنبه از ساعت ۱۴ الی ۱۷، روزهای یکشنبه، دوشنبه و سه شنبه از ساعت ۸ الی ۱۷ و روزهای چهارشنبه از ساعت ۸ الی ۱۷ به دلیل اجرای عملیات لکه گیری و بهسازی، از کیلومتر ۰ الی ۳۱، تردد همزمان با اجرای عملیات، با محدودیت و رعایت جوانب احتیاط انجام می‌شود.

۲- محور شامی شاپ – آوج، واقع دراستان قزوین، از مورخ ۲۳ مهر لغایت ۲۰ اسفند ۱۴۰۱، روزهای شنبه از ساعت ۱۴ الی ۱۷، روزهای یکشنبه، دوشنبه و سه شنبه از ساعت ۸ الی ۱۷ و روزهای چهارشنبه از ساعت ۸ الی ۱۴ به دلیل اجرای عملیات لکه گیری و بهسازی، از کیلومتر ۴۰ الی ۱۱۰، تردد همزمان با اجرای عملیات، با محدودیت و رعایت جوانب احتیاط انجام می‌شود.

۳- محور شامی شاپ – ضیاء آباد، واقع دراستان قزوین، از مورخ ۲۳ مهر لغایت ۲۰ اسفند ۱۴۰۱، روزهای شنبه از ساعت ۱۴ الی ۱۷، روزهای یکشنبه، دوشنبه و سه شنبه از ساعت ۸ الی ۱۷ و روزهای چهارشنبه از ساعت ۸ الی ۱۴ به دلیل اجرای عملیات لکه گیری و بهسازی، از کیلومتر ۳۱ الی ۵۲، تردد همزمان با اجرای عملیات، با محدودیت و رعایت جوانب احتیاط انجام می‌شود.

۴ - آزادراه قزوین - رشت، واقع در استان قزوین، از مورخ ۷ آبان لغایت ۲۰ اسفند ۱۴۰۱، از ساعت ۱۴:۰۰ الی ۱۷:۰۰ روزهای شنبه، از ساعت ۰۷:۰۰ الی ۱۷:۰۰ روزهای یکشنبه، دوشنبه و سه شنبه و از ساعت ۰۷:۰۰ الی ۱۴:۰۰ روزهای چهارشنبه هر هفته به غیر از روزهای پنج شنبه، جمعه، ایام تعطیلات رسمی و همچنین روزهای قبل و بعد از تعطیلات چند روزه، به دلیل اجرای عملیات لکه گیری و روکش آسفالت، از کیلومتر ۳۰ الی ۴۵، تردد همزمان با اجرای عملیات با محدودیت و رعایت جوانب احتیاط انجام می‌شود.

۵ - آزادراه قزوین - زنجان، واقع در استان قزوین، از مورخ ۱۵ آبان لغایت ۲۰ اسفند ۱۴۰۱، از ساعت ۱۴:۰۰ الی ۱۷:۰۰ روزهای شنبه، از ساعت ۰۸:۰۰ الی ۱۷:۰۰ روزهای یکشنبه، دوشنبه و سه شنبه و از ساعت ۰۸:۰۰ الی ۱۴:۰۰ روزهای چهارشنبه هر هفته به غیر از روزهای پنج شنبه، جمعه، ایام تعطیلات رسمی و همچنین روزهای قبل و بعد از تعطیلات چند روزه، به دلیل اجرای عملیات لکه گیری، از کیلومتر ۳۴ الی ۸۰، تردد همزمان با اجرای عملیات با محدودیت و رعایت جوانب احتیاط انجام می‌شود.

۶ - آزادراه قزوین - آبیک، واقع در استان قزوین از مورخ ۲۷ آذر ۱۴۰۱ لغایت ۲۰ اسفند ۱۴۰۱، از ساعت ۱۴:۰۰ الی ۱۷:۰۰ روزهای شنبه، از ساعت ۰۸:۰۰ الی ۱۷:۰۰ روزهای یکشنبه، دوشنبه و سه شنبه، از ساعت ۰۸:۰۰ الی ۱۴:۰۰ روزهای چهارشنبه هر هفته به غیر از روزهای پنج شنبه، جمعه، ایام تعطیلات رسمی و همچنین روزهای قبل و بعد از تعطیلات چند روزه به دلیل اجرای عملیات تعمیرات اساسی پل، در کیلومترهای ۴۰۰+۲۸، ۵۱۰+۳۱ و ۵۰۰+۴۱، تردد همزمان با اجرای عملیات با محدودیت و رعایت جوانب احتیاط انجام می‌شود.

قم:

۱- آزادراه قم – تهران، واقع دراستان قم، از مورخ ۱۷ مهر لغایت ۲۰ اسفند ۱۴۰۱، از ساعت ۷ الی ۱۶ روزهای شنبه، یکشنبه، دوشنبه و چهارشنبه، از ساعت ۷ الی ۱۴ روزهای سه شنبه و پنجشنبه هر هفته، به غیر از روزهای جمعه، ایام تعطیلات رسمی و همچنین روزهای قبل و بعد از تعطیلات چند روزه به دلیل اجرای عملیات روکش آسفالت گرم، از کیلومتر ۲ الی ۵۸، تردد همزمان با اجرای عملیات، با محدودیت و رعایت جوانب احتیاط انجام می‌شود.

کرمانشاه:

۱- محور بیستون – صحنه، واقع دراستان کرمانشاه، از مورخ ۱۰ مهر لغایت ۱ بهمن ۱۴۰۱، از ساعت ۰۷:۰۰ الی ۱۹:۰۰، به دلیل اجرای عملیات لکه گیری، ترمیم، قیرپاشی، روکش و خطکشی مسیر اصلی، از کیلومتر ۰ الی ۳، تردد همزمان با اجرای عملیات، با محدودیت و رعایت جوانب احتیاط انجام می‌شود.

کهگیلویه و بویراحمد:

۱- محور گچساران – بی بی حکیمه، واقع دراستان کهگیلویه و بویراحمد، از مورخ ۷ دی لغایت ۲۰ اسفند ۱۴۰۱، از ساعت ۰۸:۰۰ الی ۱۷:۰۰، به دلیل اجرای عملیات روکش آسفالت، از کیلومتر ۱۱ الی ۳۰، تردد همزمان با اجرای عملیات، با محدودیت و رعایت جوانب احتیاط انجام می‌شود.

گلستان:

۱ - محور آزادشهر - خوش ییلاق، واقع در استان گلستان، از مورخ ۱۸ مهر لغایت ۲۰ اسفند ۱۴۰۱، از ساعت ۰۷:۰۰ الی ۱۷:۰۰، به دلیل لکه گیری و روکش آسفالت، از کیلومتر ۸ (۲۰۰ متر قبل از پل نوده خاندوز تا معدن زمستانی یورت)، تردد همزمان با اجرای عملیات با محدودیت و رعایت جوانب احتیاط انجام می‌شود.

۲ - محور بندر ترکمن - آق قلا، واقع در استان گلستان، از مورخ ۱۸ مهر لغایت ۲۰ اسفند ۱۴۰۱، از ساعت ۰۷:۰۰ الی ۱۷:۰۰، به دلیل بهسازی و تعریض محور، از کیلومتر ۰ الی ۱۷، تردد همزمان با اجرای عملیات با محدودیت و رعایت جوانب احتیاط انجام می‌شود.

۳ - محور آق قلا- بندر ترکمن، واقع در استان گلستان، از مورخ ۱۶ مهر لغایت ۲۰ اسفند ۱۴۰۱، از ساعت ۰۷:۰۰ الی ۱۷:۰۰، به دلیل اجرای عملیات بیس و آسفالت، از کیلومتر ۰ الی ۱۳، تردد همزمان با اجرای عملیات با محدودیت و رعایت جوانب احتیاط انجام می‌شود.

۴ - محور علی آباد - سه راهی ایمر، واقع در استان گلستان، از مورخ ۱۶ مهر لغایت ۲۰ اسفند ۱۴۰۱، از ساعت ۰۷:۰۰ الی ۱۷:۰۰، به دلیل اجرای عملیات بهسازی و روکش آسفالت، از کیلومتر ۵۰۰+۷ الی ۵۰۰+۱۷، تردد همزمان با اجرای عملیات با محدودیت و رعایت جوانب احتیاط انجام می‌شود.

۵ - محور بندر ترکمن - آق قلا، واقع در استان گلستان، از مورخ ۱۷ مهر لغایت ۲۰ اسفند ۱۴۰۱، از ساعت ۰۷:۰۰ الی ۱۷:۰۰، به دلیل اجرای عملیات آسفالت گرم، از کیلومتر ۰ الی ۱۷، تردد همزمان با اجرای عملیات با محدودیت و رعایت جوانب احتیاط انجام می‌شود.

۶ - محور بندرترکمن-گمیشان، واقع در استان گلستان، از مورخ ۱۷ مهر لغایت ۲۰ اسفند ۱۴۰۱، از ساعت ۰۷:۰۰ الی ۱۷:۰۰، به اجرای عملیات آسفالت گرم، از کیلومتر ۰ الی ۵، تردد همزمان با اجرای عملیات با محدودیت و رعایت جوانب احتیاط انجام می‌شود.

۷ - محور محور گنبد - آق قلا، واقع در استان گلستان، از مورخ ۱۸ مهر لغایت ۲۰ اسفند ۱۴۰۱، از ساعت ۰۷:۰۰ الی ۱۷:۰۰، به دلیل اجرای عملیات بهسازی و تعریض باند شمالی، از کیلومتر ۱۶۸+۳۷ الی ۷۴۰+۶۹، تردد همزمان با اجرای عملیات با محدودیت و رعایت جوانب احتیاط انجام می‌شود.

۸ - محور آق قلا-سه راهی انبار الوم، واقع در استان گلستان، از مورخ ۲۳ مهر لغایت ۲۰ اسفند ۱۴۰۱، از ساعت ۰۷:۰۰ الی ۱۷:۰۰، به دلیل اجرای عملیات شانه سازی، از کیلومتر ۰ الی ۱۰، تردد همزمان با اجرای عملیات با محدودیت و رعایت جوانب احتیاط انجام می‌شود.

۹ - محور گرگان - نوکده، واقع در استان گلستان، از مورخ ۱ آبان لغایت ۲۰ اسفند ۱۴۰۱، از ساعت ۰۷:۰۰ الی ۱۷:۰۰، به دلیل اجرای عملیات لکه گیری و روکش آسفالت، از کیلومتر ۰ الی ۵۲، تردد همزمان با اجرای عملیات با محدودیت و رعایت جوانب احتیاط انجام می‌شود.

۱۰ - محور آق قلا - گنبد، واقع در استان گلستان، از مورخ ۱ آبان لغایت ۲۰ اسفند ۱۴۰۱، از ساعت ۰۷:۰۰ الی ۱۷:۰۰، به دلیل اجرای عملیات آسفالت گرم، از کیلومتر ۵ الی ۴۰۰+۹، تردد همزمان با اجرای عملیات با محدودیت و رعایت جوانب احتیاط انجام می‌شود.

۱۱ - محور کلاله – مراوه تپه، واقع در استان گلستان، از مورخ ۳ آذر لغایت ۲۰ اسفند ۱۴۰۱، از ساعت ۰۷:۰۰ الی ۱۷:۰۰، به دلیل اجرای عملیات بهسازی و روکش آسفالت، از کیلومتر ۰ الی ۹۰، تردد همزمان با اجرای عملیات با محدودیت و رعایت جوانب احتیاط انجام می‌شود.

۱۲ - محور محور گنبد – سه راهی اینچه برون، واقع در استان گلستان، از مورخ ۲۱ آذر لغایت ۲۰ اسفند ۱۴۰۱، از ساعت ۰۷:۰۰ الی ۱۷:۰۰، به دلیل اجرای عملیات تعریض و ایمن سازی، از کیلومتر ۷۰۰+۸ الی ۷۰۰+۲۴، محور فوق مسدود بوده و تردد از کنارگذر احداثی انجام می‌شود.

۱۳ - محور گالیکش – تنگراه، واقع در استان گلستان، از مورخ ۲۷ آذر لغایت ۳۰ دی ۱۴۰۱، از ساعت ۰۷:۰۰ الی ۱۷:۰۰، به دلیل اجرای انحراف ترافیکی به منظور تکمیل عملیات باقیمانده جهت پروژه بهسازی و چهارخطه نمودن محور، از کیلومتر ۲۰ الی ۲۷، تردد همزمان با اجرای عملیات با محدودیت و رعایت جوانب احتیاط انجام می‌شود.

۱۴ - محور گرگان – آق قلا- اینچه برون، واقع در استان گلستان، از مورخ ۵ دی لغایت ۲۰ اسفند ۱۴۰۱، از ساعت ۰۷:۰۰ الی ۱۷:۰۰، به دلیل اجرای عملیات لکه گیری و روکش آسفالت، از کیلومتر ۰ الی ۷۰، تردد همزمان با اجرای عملیات با محدودیت و رعایت جوانب احتیاط انجام می‌شود.

۱۵ - محور گرگان – کردکوی، واقع در استان گلستان، از مورخ ۱۳ دی لغایت ۲۰ اسفند ۱۴۰۱، از ساعت ۰۷:۰۰ الی ۱۷:۰۰، به دلیل اجرای عملیات تعریض دوربرگردان لردگاز، از کیلومتر ۲۰۰+۱ الی ۹۰۰+۲، تردد همزمان با اجرای عملیات با محدودیت و رعایت جوانب احتیاط انجام می‌شود.

گیلان:

۱- آزادراه رشت - قزوین، واقع در استان گیلان، از مورخ ۱۷ مهر لغایت ۲۰ اسفند ۱۴۰۱، از ساعت ۱۲:۰۰ الی ۱۸:۰۰ روزهای شنبه، از ساعت ۰۸:۰۰ الی ۱۸:۰۰ روزهای یکشنبه، دوشنبه و سه شنبه، از ساعت ۰۸:۰۰ الی ۱۲:۰۰ روزهای چهارشنبه هر هفته به غیر از روزهای پنجشنبه و جمعه، ایام تعطیلات رسمی و همچنین روزهای قبل و بعد از تعطیلات چند روزه به دلیل اجرای عملیات عرشه وکوله A۲ پل شماره ۶، از کیلومتر ۳۹ الی ۴۰۰+۳۹، تردد همزمان با اجرای عملیات با محدودیت و رعایت جوانب احتیاط انجام می‌شود.

مازندران:

۱- محور هراز، واقع در استان مازندران، از مورخ ۱۰ مهر لغایت ۲۰ اسفند ۱۴۰۱، روزهای شنبه از ۱۲:۰۰ الی ۱۷:۰۰، روزهای یکشنبه، دوشنبه و سه شنبه از ساعت ۰۷:۰۰ الی ۱۷:۰۰ هر هفته، به غیر از روزهای چهارشنبه، پنج شنبه، جمعه، ایام تعطیلات رسمی و همچنین روزهای قبل و بعد از تعطیلات چند روزه، به دلیل اجرای عملیات لکه گیری و روکش آسفالت، از کیلومتر ۱۹ الی ۱۰۸، تردد همزمان با اجرای عملیات، با محدودیت و رعایت جوانب احتیاط انجام می‌شود.

مرکزی:

۱- محور شازند – ازنا و بالعکس، واقع دراستان مرکزی، از مورخ ۱۲ مهر لغایت ۲۰ اسفند ۱۴۰۱، از ساعت ۰۷:۰۰ الی ۱۹:۰۰، به دلیل اجرای عملیات لکه گیری آسفالت، کیلومتر ۰ الی ۳۵، تردد همزمان با اجرای عملیات، با محدودیت و رعایت جوانب احتیاط انجام می‌شود.

۲- محور اراک – توره و بالعکس، واقع دراستان مرکزی، از مورخ ۲۳ مهر لغایت ۲۰ اسفند ۱۴۰۱، از ساعت ۰۷:۰۰ الی ۱۷:۰۰، به دلیل اجرای عملیات لکه گیری آسفالت، کیلومتر ۰ الی ۴۰، تردد همزمان با اجرای عملیات، با محدودیت و رعایت جوانب احتیاط انجام می‌شود.

۳- محور نیم ور – دلیجان، واقع دراستان مرکزی، از مورخ ۲۰ دی لغایت ۲۰ اسفند ۱۴۰۱، از ساعت ۰۷:۰۰ الی ۱۹:۰۰، به دلیل اجرای عملیات حفاظ بتنی مفصلی، کیلومتر ۱۲ الی ۱۹، تردد همزمان با اجرای عملیات، با محدودیت و رعایت جوانب احتیاط انجام می‌شود.

هرمزگان:

۱- محور تنگ بستک - بندرعباس، واقع در استان هرمزگان، از مورخ ۲۰ آذر لغایت ۲۵ دی ۱۴۰۱، از ساعت ۰۶:۰۰ الی ۱۷:۰۰، به دلیل اجرای عملیات بهسازی و روکش، از کیلومتر ۸ الی ۹، تردد همزمان با اجرای عملیات با محدودیت و رعایت جوانب احتیاط انجام می‌شود.

۲- محور تنگ بستک - لار، واقع در استان هرمزگان، از مورخ ۱۰ دی لغایت ۱ اسفند ۱۴۰۱، از ساعت ۰۶:۰۰ الی ۱۸:۰۰، به دلیل اجرای عملیات بهسازی و روکش باند دوم محور، از کیلومتر ۵۰۰+۲۲ الی ۲۵، محور فوق در محدوده اجرای عملیات مسدود بوده و تردد از مسیر کنارگذر انجام می‌شود.