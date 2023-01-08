به گزارش خبرنگار مهر، سید عماد شاهرخی امروز یکشنبه در پنجمین ستاد بیمه محصولات کشاورزی لرستان در زمینه توسعه کشت قراردادی در لرستان، اظهار داشت: با اقدامات انقلابی و جهادی مدیران و نیروهای مراکز جهاد کشاورزی استان در حال حاضر در سطح کشور جز استان‌های پیشرو در زمینه کشت قراردادی هستیم و بی تردید با مشارکت فعالانه و جدی همکاران می‌توان شاهد موفقیت‌های بیشتری در بخش های مختلف کشاورزی باشیم.

وی، گفت: هدف از تشکیل جلسات، ارائه راهکار برای حل مشکلات است، مصوبات جلسات باید اجرایی شوند، ما نیز تا اجرایی کردن مصوبات روند نظارت و پیگیری را در دستور کار قرار می‌دهیم و مدیران نیز هر هفته در این خصوص لازم است گزارش ارائه دهند.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان در ادامه بر لزوم بیمه کردن محصولات کشاورزی تاکید کرد و گفت: بیمه کشاورزی می‌تواند یکی از ابزارهای مؤثر برای غلبه بر ریسک حاکم بر تولید در بخش کشاورزی و راهکار مناسبی برای جبران خسارت کشاورزان باشد، بنابراین بیمه کردن محصولات کشاورزی یک ضرورت است.

شاهرخی، افزود: با توجه به تجارب سال‌های گذشته بیشترین فراوانی بیمه در دی ماه است و همه مدیران شهرستانی تلاش کنند تا کشاورزان محصولات خود را بیمه کنند تا از خسارات احتمالی محصولات کشاورزی جلوگیری و به اقتصاد پایدار بخش کشاورزی به ویژه جامعه روستایی کمک شود.

وی به رشد ۳۵۰ درصدی در پرداخت غرامت به آسیب دیدگان بخش کشاورزی اشاره کرد و گفت: تاکنون ۱۸۲ میلیارد تومان غرامت به آسیب دیدگان بخش کشاورزی پرداخت شده

و پیش بینی می‌شود تا ۲۵۰ میلیارد تومان معادل رشدی ۳۵۰ درصدی افزایش یابد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان، گفت: این عدد در سال زراعی ۱۳۹۹-۱۴۰۰ معادل ۶۳ میلیارد تومان بوده و اکنون به ۲۵۰ میلیارد افزایش یافته که این نشان از تلاش و جدیت همکاران در روند بیمه شدگان بخش کشاورزی استان دارد.