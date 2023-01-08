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۱۸ دی ۱۴۰۱، ۲۳:۲۵

رئیس جهاد کشاورزی لرستان خبر داد؛

پرداخت ۱۸۲ میلیارد تومان غرامت به آسیب‌دیدگان بخش کشاورزی لرستان

پرداخت ۱۸۲ میلیارد تومان غرامت به آسیب‌دیدگان بخش کشاورزی لرستان

خرم‌آباد- رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان از پرداخت ۱۸۲ میلیارد تومان غرامت به آسیب دیدگان بخش کشاورزی این استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سید عماد شاهرخی امروز یکشنبه در پنجمین ستاد بیمه محصولات کشاورزی لرستان در زمینه توسعه کشت قراردادی در لرستان، اظهار داشت: با اقدامات انقلابی و جهادی مدیران و نیروهای مراکز جهاد کشاورزی استان در حال حاضر در سطح کشور جز استان‌های پیشرو در زمینه کشت قراردادی هستیم و بی تردید با مشارکت فعالانه و جدی همکاران می‌توان شاهد موفقیت‌های بیشتری در بخش های مختلف کشاورزی باشیم.

وی، گفت: هدف از تشکیل جلسات، ارائه راهکار برای حل مشکلات است، مصوبات جلسات باید اجرایی شوند، ما نیز تا اجرایی کردن مصوبات روند نظارت و پیگیری را در دستور کار قرار می‌دهیم و مدیران نیز هر هفته در این خصوص لازم است گزارش ارائه دهند.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان در ادامه بر لزوم بیمه کردن محصولات کشاورزی تاکید کرد و گفت: بیمه کشاورزی می‌تواند یکی از ابزارهای مؤثر برای غلبه بر ریسک حاکم بر تولید در بخش کشاورزی و راهکار مناسبی برای جبران خسارت کشاورزان باشد، بنابراین بیمه کردن محصولات کشاورزی یک ضرورت است.

شاهرخی، افزود: با توجه به تجارب سال‌های گذشته بیشترین فراوانی بیمه در دی ماه است و همه مدیران شهرستانی تلاش کنند تا کشاورزان محصولات خود را بیمه کنند تا از خسارات احتمالی محصولات کشاورزی جلوگیری و به اقتصاد پایدار بخش کشاورزی به ویژه جامعه روستایی کمک شود.

وی به رشد ۳۵۰ درصدی در پرداخت غرامت به آسیب دیدگان بخش کشاورزی اشاره کرد و گفت: تاکنون ۱۸۲ میلیارد تومان غرامت به آسیب دیدگان بخش کشاورزی پرداخت شده
و پیش بینی می‌شود تا ۲۵۰ میلیارد تومان معادل رشدی ۳۵۰ درصدی افزایش یابد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان، گفت: این عدد در سال زراعی ۱۳۹۹-۱۴۰۰ معادل ۶۳ میلیارد تومان بوده و اکنون به ۲۵۰ میلیارد افزایش یافته که این نشان از تلاش و جدیت همکاران در روند بیمه شدگان بخش کشاورزی استان دارد.

کد مطلب 5677167

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    نظرات

    • تا ج مراد شریفی دولیسکان از شهرستان نوراباد دلفان IR ۰۴:۱۰ - ۱۴۰۱/۱۰/۱۹
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      پاسخ
      بنده ۵هکتار بیمه دارم هر هکتار چقدر بایمان تعیین شده متشکرم
    • امراله موسوی IR ۲۱:۰۷ - ۱۴۰۱/۱۰/۱۹
      0 0
      پاسخ
      بیمه لرستان همش پارتی بازی و رشوه گیرن بنده امراله موسی کشاورز و مرغدار دورودی خسارت زیادی دیدم که با فریب اینجانب به بنده هیچ خسارتی ندادن چون پارتی نداشتم و رشوه ندادم

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