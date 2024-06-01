استفاده از علوم روز در ماموریت دور دنیا توسط نیروی دریایی ارتش

به گزارش خبرگزاری مهر، در راستای لبیک به فرامین فرماندهی معظم کل قوا مبنی بر ضرورت جهاد تبیین در جامعه و همچنین روایت دستاوردها و پیشرفت‌های نیروی دریایی راهبردی ارتش در حوزه‌های مختلف علمی، فناوری و دانش بومی، دانشجویان دانشگاه هرمزگان با همراهی جمعی از اساتید و اعضای هیأت علمی آن دانشگاه، در قالب «کاروان راهیان پیشرفت» ضمن حضور در منطقه یکم دریایی امامت بندرعباس و کارخانجات نداجا از دستاوردهای نیروی دریایی ارتش، بازدید کردند.

امیر دریادار دوم فرهاد فتاحی جانشین منطقه یکم امامت نداجا در جمع دانشجویان و اساتید دانشگاه هرمزگان دستاوردهای علمی نیروی دریایی ارتش را متناسب با تهدیدات روز عنوان کرد و گفت: امروز شناورهای رزمی سطحی و زیر سطحی ما، مبتنی بر تکنولوژی و فناوری‌های روز دنیا و متناسب با تهدیدات تجهیز شده است.

وی افزود: نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی افتخار این را دارد که تمام علوم به روز خود را در مأموریت ناوگروه ۸۶ پیرامون گردش به دور کره زمین در صحنه عمل به کار گرفت.

گفتنی است در روند این بازدید، دانشجویان دانشگاه هرمزگان و اساتید همراهشان، با حضور بر عرشه ناوشکن تمام ایرانی دنا و اعزام به سفر یک روزه دریانوردی، از این دستاورد بزرگ رزمی، علمی و صنعتی نظامی ساخته دستان متخصصین نیروی دریایی ارتش و صنعت دریایی، بازدید و از نزدیک با علوم این نیروی راهبردی، در حوزه ساخت، تعمیرات و نگهداری تجهیزات رزمی دریایی آشنا شدند.