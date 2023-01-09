نمایشگاه مهر مادرانه در تربت جام برپا می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام حسین اسلامی اظهار کرد: در قرارگاه فرهنگی تربت جام ویژه برنامههایی به مناسبت فرخنده میلاد حضرت زهرای اطهر (س) و بزرگداشت مقام زن تدارک دیده شده که یکی از آن برنامهها برپایی نمایشگاه مهر مادرانه با هدف فروش و عرضه مستقیم تولیدات بانوان کارآفرین (از تولید به مصرف) است.
امام جمعه تربت جام بیان کرد: این نمایشگاه از روز سه شنبه ۲۰ دی ماه تا روز جمعه ۲۳ دی ماه در محل مصلی الغدیر تربت جام برگزار میشود.
وی افزود: همزمان با برگزاری این نمایشگاه برنامههای متنوع فرهنگی، کارگاههای آموزشی مهارت آموزی و آموزش کسب و کار برگزار میشود.
حجت الاسلام اسلامی در ادامه افزود: قطعاً یکی از عناصر اصلی پیشرفت جمهوری اسلامی ایران بانوان هستند، اهمیت جایگاه و مقام زن جز اولویتهای اول نظام اسلامی است. ممکن است خانمهای یک جامعه به لحاظ کمی پنجاه درصد از افراد آن جامعه را تشکیل بدهند اما به لحاظ تأثیرگذاری مؤثرترین افراد آن جامعه هستند.
امام جمعه تربت جام با اشاره به بیانات اخیر مقام معظم رهبری (مد ظله العالی) در دیدار با بانوان ادامه داد: دشمنان در آشوبهای اخیر جایگاه، مقام و حقوق زن را در کشور مورد هدف قرار دادند، غربیها دغدغه حقوق زن را در ایران دارند در حالیکه زنان در جامعه غربی ظلم میبینند لذا رسانهها نقش اساسی در خنثی کردن هجمهها به حقوق زن را دارند.
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