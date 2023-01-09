بیش از هزاران واحد طرح نهضت ملی مسکن در روستاها وارد فاز اجرا شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت راه و شهرسازی، مجید جودی معاون بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در خصوص اجرای طرح نهضت ملی مسکن در روستاهای استان و اجرای طرح بهسازی و نوسازی مقاوم‌سازی روستاها اعلام کرد: در حال حاضر ۲۰۲ هزار و ۱۵۰ واحد طرح نهضت ملی مسکن در مجموع توسط بنیاد مسکن در روستاها عملیاتی و اجرایی شده است که میانگین پیشرفت فیزیکی واحدهای طرح نهضت ملی مسکن در روستاها ۶۴ درصد است.

معاون بنیاد مسکن انقلاب اسلامی ادامه داد: بنیاد مسکن از ۲۰۰ هزار واحد مسکونی روستایی مصوبه ۱۴۰۱ تاکنون ۱۴۵ هزار و ۷۵۰ واحد را در برنامه اجرا قرار داده است که از این تعداد ۷۶ هزار و ۵۰۰ واحد را به بانک‌ها معرفی کردیم و ۱۴ هزار و ۲۰۰ واحد نیز انعقاد قرارداد کرده‌اند.

یادآور می‌شود، ۲۰۲ هزار و ۱۵۰ واحد طرح نهضت ملی مسکن در روستاها از ابتدای اجرای طرح نهضت ملی مسکن یعنی از اجرای طرح در سال ۱۳۹۹ به بعد است که وارد فاز اجرایی وعملیاتی شده است. همچنین، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی به عنوان یکی از کارگزاران اجرای طرح نهضت ملی مسکن احداث یکهزار و ۶۰۰ واحد مسکونی را در شهرها و روستاها در دولت سیزدهم برعهده گرفته است که نیمی از آنها در روستاها و نیمی دیگر در شهرهای کوچک و سایر شهرها اجرایی و عملیاتی خواهد شد.