به گزارش خبرگزاری مهر، پیرحسین کولیوند در مراسم تکریم رئیس پیشین و معارفه سرپرست سازمان امدادونجات هلال‌احمر با اشاره به نقش این جمعیت در فعالیت‌های بین‌المللی، جوانان، داوطلبان، پزشکی، سرمایه‌گذاری و دیگر حوزه‌ها همچون پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی، گفت: تمام فعالیت‌های جمعیت هلال‌احمر در راستای خدمت به مردم است.

امدادونجات؛ پیشانی خدمات هلال‌احمر

وی ادامه داد: با وجود اینکه جمعیت هلال‌احمر در جهت کاهش آسیب‌های اجتماعی و تربیت نیروهای جوان هم فعالیت می‌کند؛ اما در میان مردم با خدمات امدادونجات در زمان بحران‌ها و حوادث شناخته می‌شود. بنابراین فعالیت‌های سازمان امدادونجات؛ مهم و ویژه است و این اهمیت به دلیل پیش‌قدم و پیشرو بودن و حضور در صف اول خدمت در صحنه‌های حوادث است.

کولیوند با بیان اینکه قالب فعالیت‌های جمعیت هلال‌احمر، از جنس نیکوکاری و مددرسانی است، افزود: امدادگران هلال‌احمر به قیمت از دست دادن آرامش و یا حتی جان خود برای کاهش آلام و درد مردم تلاش می‌کنند. خدمت به مردم هم محقق نمی‌شود مگر با کار گروهی؛ خداوند فرموده که با هم تعامل کنید و با تعامل کارها را پیش ببرید.

وی در ادامه با تاکید مجدد بر اهمیت خدمت به مردم نیازمند و حادثه دیده و اشاره به اینکه بیش از ۱۰۰ آیه در خصوص کمک و امدادرسانی در کتاب الهی وجود دارد، افزود: بانو فاطمه زهرا (س) که در آستانه ولادت ایشان هم هستیم، نمونه بارز خدمت داوطلبانه و کمک‌رسان هستند؛ آنجا که پشت صحنه جنگ، درمان و امدادرسانی به مجروحان را انجام می‌دادند و در زمینه ارتقای روحیه و بالابردن سطح تاب‌آوری یاران پیامبر (ص) کمک می‌کردند. همان اقدامی که اعضای تیم‌های سحر هلال‌احمر در حوادث و برای خدمت به حادثه‌دیدگان انجام می‌دهند.

فرصت خدمت به مردم را از دست ندهیم

رئیس جمعیت هلال‌احمر در ادامه با تاکید بر اینکه امدادگران، توفیق خدمت به مردم را پیدا کرده‌اند، گفت: یکی از نام‌های روز قیامت، یوم‌الحسرت است؛ بر همین اساس معتقدم امروز باید تا جایی که در توان داریم به مردم خدمت کنیم چراکه برای جبران فرصت‌هایی که از دست می‌رود، زمان نخواهیم داشت.

اهمیت وجود و حضور هر یک امدادگر برای خانواده بزرگ هلال‌احمر

کولیوند با اشاره به تلاش برای بهبود وضعیت شغل و بیمه امدادگران تاکید کرد: از خانواده امدادگران هلال‌احمر نباید غافل باشیم. اگر خانواده همراهی نکند، امدادگر نمی‌تواند برای خدمت به مردم با ما همراه شود، بنابراین لازم است که در آینده حمایت بیشتری از خانواده‌های امدادگران داشته باشیم و اگر خدای ناکرده امدادگری را از دست دادیم، خانواده او بداند که چه قدر این امدادگر برای ما مهم بوده و به همه اعضای آن خانواده کمک کنیم.

تقدیر از رئیس پیشین و تاکید بر تجربه سرپرست جدید

وی با اشاره به خدمات ارزنده مهدی ولی‌پور رئیس پیشین سازمان امدادونجات، وی را فردی تلاشگر دانست و ادامه داد: امیدواریم علی‌رغم درخواست ولی پور برای بازنشستگی، بتوانیم از تجارب ارزشمند او در زمینه امدادونجات بهره‌مند بمانیم. او در طول مدت خدمت خود در هلال‌احمر، همیشه و در تمام صحنه‌های حوادث، در دسترس و پاسخگو بود.