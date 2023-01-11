به گزارش خبرنگار مهر، بنا بر تحلیل نقشهها و مدلهای هواشناسی استان خراسان رضوی بهویژه شهرستان قوچان که تحت تأثیر سامانه بارشی قرارگرفته علاوه بر بارش برف منجر به کاهش دما طی روزهای آینده خواهد شد.
بانفوذ این سامانه جوی سرد سیبری به منطقه بهویژه قوچان از صبح امروز (چهارشنبه) افت شدید و قابلملاحظه دما در این شهرستان رخ داده است و موجب بروز کولاک شدید در محورهای مواصلاتی علیالخصوص محور قوچان-چناران شده است.
حداکثر دمای پیشبینیشده طی این روزها در گرمترین ساعات به منهای ۱۳ درجه سانتیگراد و در ساعات پایانی شب به منهای ۲۲ درجه سانتیگراد رسید که این مسئله موجب یخبندان و بروز یخزدگی در سطح شهرستان و آسیبهایی همچون یخزدگی لولهها، سرمازدگی در سطح باغات و گلخانهها شد.
خدمت رسانی تمامی دستگاههای اجرایی شهرستان برای بحران سرما در قوچان
رئیس شورای هماهنگی مدیریت بحران قوچان نیز با اشاره به خدمت رسانی کامل همه دستگاههای اجرایی در شرایط بحرانی پیش رو گفت: اداره راهداری و حملونقل جادهای با ۳ دستگاه لودر ۷ دستگاه گریدر، ۹ دستگاه شن و نمکپاش و یک دستگاه برف خور را در محورهای مواصلاتی در حال انجام کار هستند.
عباسعلی صفایی بابیان اینکه ۵۲ راهدار نیز در حال خدمت رسانی هستند، افزود: ۵ هزار تن شن و نمک در ۳ راهدارخانه مرکزی، امامقلی و آلماجق تهیه شده و در محورهای مواصلاتی استفاده میشود.
۴۰ تن شن و نمک برای بازگشایی معابر شهری قوچان
شهردار قوچان در گفتوگو با خبرنگار مهر با اشاره به خدمت رسانی کامل مجموعه شهرداری برای مقابله با بحران پیش رو، گفت: هماکنون ۱۵ تن شن و نمک مخلوط و ۲۵ تن نمک برای یخبندان در نظر گرفته ایم تا معابر شهری با مشکلی روبرو نشود.
سید ابوالفضل فاضلی حق پناه بابیان این موضوع که ۲۳ دستگاه ویژه برای برفروبی و بازگشایی معابر در حال خدمت رسانی هستند، بیان کرد: شهر به پنج پهنه تقسیمبندی شده و در هر قسمت همه تجهیزات با مدیریت یک مسئول مشخص است تا با تمام نیرو نسبت به پاکسازی معابر و خیابانها اقدام کنند.
وی با تأکید بر اینکه بالغبر ۱۹۰ نیروی خدماتی در این ایام بهصورت آمادهباش درآمدند تا وظیفه بازگشایی معابر اصلی و فرعی را برای آسایش مردم انجام دهند، افزود: علاوه بر دستگاههای دولتی بخش خصوصی نیز پایکار آمده و در صورت نیاز از توان آنها برای تأمین لودر، گریدر و تراکتور استفاده خواهد شد.
شهردار قوچان اصلیترین دغدغه را یخزدگی معابر و خیابانها دانست و خاطرنشان کرد: با توجه به هشدارهای هواشناسی و احتمال بالا در یخزدگی خیابانها، معابر و … مردم نیز باید همراهی و مشارکت جدی در زمینه عدم پارک وسایل نقلیه در حاشیه خیابانها، برفروبی جلوی درب منازل و… داشته باشند.
فاضلی حق پناه بابیان اینکه بارش سنگین برف و باقی ماندن آن روی شاخه درختان احتمال شکستگی و سقوط درختان را افزایش میدهد، گفت: نیروهای پاکبان در این ایام اقدام به برف تکانی درختان معابر خواهند کرد اما مردم نیز در کنار شهرداری میتوانند با تکاندن درختان جلوی منازل از شکسته شدن شاخه و سقوط درختان محافظت کنند.
وی بابیان اینکه سامانه ۱۳۷ شهرداری آماده دریافت هرگونه پیشنهاد و انتقاد همشهریان خواهد بود تأکید کرد: در روزهای آتی با توجه به برودت شدید هوا و یخبندان ۲۰ دستگاه اتوبوس واحد از ساعت ۶:۳۰ صبح تا ۲۰:۳۰ آمادگی حمل نقل همشهریان در سطح شهر را دارند همچنین ۳۵۰ دستگاه تاکسی درونشهری نیز موظف به خدماتدهی به همشهریان بوده و در صورت عدم سرویسدهی برخورد قانونی با آنها صورت خواهد گرفت.
شهردار قوچان یادآور شد: اواخر اسفند سال گذشته این شهرستان با بارش ناگهانی برفروبرو شد که به دلیل وجود برخی مشکلات در زمینه ماشینآلات خدمت رسان مردم یا مشکلات در تردد روبرو بودند اما در حال حاضر قریب به ۹۰ درصد ماشینآلات اوورحال شده مشکل چندانی در ماشینآلات برفروب نخواهیم داشت.
خدمت رسانی ۳۰ امدادگر جمعیت هلالاحمر قوچان
رئیس جمعیت هلالاحمر قوچان نیز در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: این جمعیت وظیفه امدادرسانی در محورهای مواصلاتی این شهرستان را بر عهده داشته و در تمام ایام سال خدمات خود به مسافرین و مترددین در جادهها را قطع نمیکند.
محمدرضایی با اشاره به خدمات این جمعیت در بحران بارش برف و لغزندگی سطح جادهها گفت: نیروی عملیاتی به همراه ۲ دستگاه آمبولانس، یک دستگاه ست نجات و ۳ دستگاه خودروی عملیاتی در جادههای این شهرستان مستقر و در حال خدمت رسانی هستند.
وی بابیان اینکه پایگاههای امداد و نجات شهید کلاه دوز و شهید بابا رستمی در محورهای مواصلاتی شهرستان مستقر هستند تصریح کرد: ۳۵۰ بسته جیره ۷۲ ساعته و اقلام اسکان اضطراری شامل پتو، چادر، چراغ و غیره برای ۴۰۰ خانوار آماده بوده که در صورت نیاز به مسافرین و در راه ماندگان داده خواهد شد.
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