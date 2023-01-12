۲۰ مدرسه تخریبی در خمینی شهر وجود دارد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام نقدعلی صبح پنجشنبه در دیدار با وزیر آموزش و پرورش در حاشیه سفر به خمینی شهر اظهار داشت: شهرستان خمینی شهر یکی از شهرستان‌هایی است که بیشترین خیر را دارد.

وی افزود: خیران این شهرستان در همه عرصه‌های بهداشت و درمان، ساخت مسکن، ساخت مدرسه و … ورود کرده و همواره کمک خوبی برای دولت بوده‌اند.

نماینده مردم خمینی شهر در مجلس شورای اسلامی در ادامه با اشاره به مشکلات آموزش و پرورش این شهرستان در زمینه فضاهای آموزشی اظهار داشت: در حال حاضر ۲۰ مدرسه در شهرستان تخریبی و ۷۰ مدرسه نیز نیازمند بهسازی است.

وی کمبود معلم را نیز از دیگر چالش‌های حوزه آموزش و پرورش در شهرستان خمینی شهر اعلام کرد و ادامه داد: این در حالی است که در برخی از محلات شهرستان با تراکم بالای دانش آموزان رو به رو هستیم.

حجت الاسلام نقدعلی تصریح کرد: بحران کمبود نیروی آموزشی در خمینی شهر باید برطرف شود.

خمینی‌شهر بالاترین تراکم دانش‌آموزی را دارد

همچنین محمدرضا ابراهیمی، مدیرکل آموزش و پرورش استان اصفهان نیز در این جلسه با بیان اینکه خمینی‌شهر بالاترین تراکم دانش‌آموزی را دارد و بیشترین مدارس ۲نوبته در این شهرستان وجود دارد و بیشترین کسری نیرو را در این شهرستان شاهد هستیم.

وی تصریح کرد: پتانسیل‌های خیلی خوبی در این شهرستان وجود دارد، خمینی‌شهر حسینیه ایران است و دارای کارخانجات متعدد است که انتظار داریم هنرستان‌های جوار صنعت در این شهرستان رخ دهد.