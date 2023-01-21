«جواد اصغری» به عنوان سرپرست شهرداری مشهد انتخاب شد

به گزارش خبرنگار مهر، موسی الرضا حاجی بگلو صبح شنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: صبح امروز و در جلسه غیرعلنی شورای اسلامی شهر مشهد مقدس، «جواد اصغری» به عنوان «سرپرست شهرداری مشهد مقدس» انتخاب شد.

سخنگوی شورای اسلامی شهر مشهد ضمن آرزوی توفیق برای سرپرست شهرداری مشهد، گفت: قطعاً مدیریت شهری مشهدالرضا (ع) در ادامه راه با شدت و قوت بیشتری در مسیر رشد و ارتقا و همچنین خدمات‌رسانی مطلوب‌تر به شهروندان گام برمی‌دارد.

گفتنی است؛ اصغری پیش از این مشاور شهردار و سرپرست هسته گزینش و پیش از آن نیز شهردار منطقه ۹ مشهد بوده است. همچنین عنوان مدیرکل ارزشیابی و بازرسی، مدیرکل املاک و مستغلات، مدیرکل منابع انسانی، پشتیبانی و رفاه و شهردار مناطق یک، چهار، ۶ و هشت نیز فعالیت داشته است.