۱ بهمن ۱۴۰۱، ۹:۱۷

«جواد اصغری» به عنوان سرپرست شهرداری مشهد انتخاب شد

مشهد ـ سخنگوی شورای اسلامی شهر مشهد گفت: «جواد اصغری» با رأی و نظر اکثریت اعضای شورای اسلامی به عنوان «سرپرست شهرداری مشهد مقدس» انتخاب شد.

به گزارش خبرنگار مهر، موسی الرضا حاجی بگلو صبح شنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: صبح امروز و در جلسه غیرعلنی شورای اسلامی شهر مشهد مقدس، «جواد اصغری» به عنوان «سرپرست شهرداری مشهد مقدس» انتخاب شد.

سخنگوی شورای اسلامی شهر مشهد ضمن آرزوی توفیق برای سرپرست شهرداری مشهد، گفت: قطعاً مدیریت شهری مشهدالرضا (ع) در ادامه راه با شدت و قوت بیشتری در مسیر رشد و ارتقا و همچنین خدمات‌رسانی مطلوب‌تر به شهروندان گام برمی‌دارد.

گفتنی است؛ اصغری پیش از این مشاور شهردار و سرپرست هسته گزینش و پیش از آن نیز شهردار منطقه ۹ مشهد بوده است. همچنین عنوان مدیرکل ارزشیابی و بازرسی، مدیرکل املاک و مستغلات، مدیرکل منابع انسانی، پشتیبانی و رفاه و شهردار مناطق یک، چهار، ۶ و هشت نیز فعالیت داشته است.

    • احمد IR ۱۲:۰۶ - ۱۴۰۱/۱۱/۰۱
      شهرداری مکان خوبی برای رانت خواری و اختلاس هست وگر نه خیابان‌ها و کوچه های به این فزاحت نداشتیم فقط یکی را تعلیق میکنید و یک تازه نفس دیگر می‌گذارید شورای شهر خود چه گلی به سر شهر زده که انتخابی آنها بخواهد بزند فقط مکانی برای دریافت حقوق از جیب مردم گرفتار باز کرده‌اند
    • IR ۱۵:۳۲ - ۱۴۰۱/۱۱/۰۱
      نمی دانیم چرا اینقدر شهرداریها مظومند . استخدام در اموزش و پرورش چند سالی هست کسی پیگیری نکرده . معلم گرفتن با بهانه اینکه تو مهد کارمیکرده مثلا و... اونا رو هم برسی کنین . بچه های شهرداری می ترسنند کارکنند . اخه شهرداریها زیر ساخت درستی هم نداره . شما یه نرم افزار شهرسازی و یا حقوق و یا حسابداری یک

