رویداد «یک صدا ایران» در گلستان آغاز به کار کرد

به گزارش خبرنگار مهر، رویداد «یک صدا ایران» در گلستان صبح چهارشنبه با شرکت ۱۸۰ دانش آموز دختر و پسر از سراسر استان آغاز به کار کرد.

این رویداد در دانشگاه فرهنگیان پردیس امام خمینی (ره) گرگان با حضور حجت الاسلام و المسلمین، حامد تقدیری، رئیس سازمان مدارس صدرا در کشور، سید حسام بنی فاطمه، رئیس حوزه هنری گلستان و دیگر مسئولان و همچنین دانش آموزان شرکت کننده در این رویداد به صورت رسمی آغاز شد.

یک صدا ایران در دو بخش پسران و دختران به مدت سه روز از تاریخ پنجم تا هفتم بهمن ماه برگزار و مراسم اختتامیه آن در روز جمعه (نهم بهمن ماه) در کانون طه گرگان برگزار می‌شود.

در مجموع ۱۸۰ دانش آموز گلستانی در رشته‌های ادبیات، هنرهای تجسمی، هنرهای چند رسانه‌ای و تصویری و هنرهای نمایشی برای حضور در رویداد «یک صدا ایران» انتخاب شده‌اند که شامل ۱۴۰ دانش آموز دختر و ۴۰ دانش آموز پسر است.

گفتنی است؛ یک صدا ایران یک رویداد استعدادیابی و تقویت کنش گری دانش آموزی است که با همت حوزه هنری گلستان، وزارت آموزش و پرورش و دستگاه‌های متولی آموزش برگزار می‌شود.