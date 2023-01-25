غلامرضا کریمی رئیس دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه خوارزمی در گفتگو با مهر، گفت: جایگاه و نقش سپاه در منطقه باعث شد، تا تصمیم پارلمان اروپا، در آن اتحادیه جنبه اجرایی پیدا نکند.

وی افزود: سپاه پاسداران بخشی از حاکمیت رسمی جمهوری اسلامی ایران است. از طرفی کشورمان در خلیج‌فارس، خاورمیانه و اقیانوس هند، نقش برتر و هژمون را به لحاظ ژئپولوتیک و سیاسی ایفا می‌کند.

رئیس دانشکده سیاسی و حقوق دانشگاه خوارزمی تصریح کرد: پیش‌بینی می‌شد که این تصمیم پارلمان اروپا جنبه اجرایی به خود نگیرد و رهبران اروپایی به دنبال آن باشند، که مصوبه پارلمان اروپا را اجرایی نکنند.

وی در تشریح دلایل اجرایی نشدن تصمیم پارلمان اروپا اظهار داشت: در طول ۱۰ سال گذشته ایران، بیشترین تلاش در جامعه جهانی داشته تا اتحادیه اروپا هویت مستقل خود را نسبت به آمریکا داشته باشد. اتحادیه اروپا در بخش هماهنگی مذاکرات برجام و توافق برجام نقش جدی دارد. همه اینها عواملی بود تا سران کشورهای اروپایی تبعات تصمیم خود را مطالعه و بررسی کرده و خواستند تا از رویایی تمام عیار با ایران پرهیز کنند.

این استاد دانشگاه تأکید کرد: نمایندگان پارلمان اروپا به نسبت جمعیت ۲۷ کشور عضو اتحادیه، انتخاب می‌شوند که تصمیمات آنها، ضمانت اجرایی ندارد. در واقع تصمیماتی که در پارلمان اروپا گرفته می‌شود باید در بخش‌های دیگر این اتحادیه مورد بررسی و تصویب قرار بگیرد. در این صورت جنبه اجرایی پیدا می‌کند.

کریمی در تحلیل چرایی تصویب مصوبه پارلمان اروپایی خاطر نشان ساخت: علت مصوبه پارلمان اروپا بر علیه سپاه، به دلیل فشار افکار عمومی بود که در این قاره وجود داشت. در واقع به دلیل ناآرامی‌های داخلی ایران در چند ماه گذشته و فشار رسانه‌های غربی، شرایط احساسی در خارج از کشور به‌وجود آمد. بخشی از ایرانیان خارج از کشور از جمله در اروپا، هم این فشار را تشدید کردند.

وی ادامه داد: در طول ۴۳ سال گذشته شاهدیم که تعدادی از ایرانیان مقیم اروپا، توانستند به عنوان شهردار و نمایندگان مجلس یا وزیر، پست‌های سیاسی را در این کشورها به‌دست آورند. این امر موجب اثرگذاری بر افکار عمومی در این قاره شد و در تصویب مصوبه پارلمان اروپا اثربخش بود.