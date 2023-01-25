به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی فدراسیون کشتی، مرتضی قیاسی به چرخه انتخابی تیم ملی اشاره کرد و گفت: هر کس بیشتر تلاش کند و زحمت بکشد موفق می‌شود و هر کس می‌خواهد به دوبنده ارزشمند تیم ملی برسد باید از این فیلتر رد شود همچنین چرخه انتخابی این حسن را دارد که به کسی ظلم نمی‌شود.

وی افزود: به جز امیرمحمد یزدانی که با نظر کادر فنی در مسابقات قهرمانی کشور حضور نداشت همه حریفان حاضر بودند و به همین دلیل ترافیک سنگینی در وزن ۷۰ کیلوگرم ایجاد شده بود.

قهرمان وزن ۷۰ کیلوگرم رقابت‌های کشتی آزاد بزرگسالان کشور با بیان اینکه با آمادگی کامل در این مسابقات شرکت کردم، اظهار کرد: همه تمرکزم پیش از شروع مسابقه به کسب قهرمانی بود و پیش بینی می‌کردم صاحب مدال طلا شوم.

به تازگی بر اساس نظرسنجی صورت گرفته توسط فدراسیون کشتی، مرتضی قیاسی با به دست آوردن آرای ۱۴ درصدی هواداران به عنوان بهترین آزادکار رقابت‌های کشتی قهرمانی کشور انتخاب شد.