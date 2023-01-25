  1. ورزش
  2. کشتی و وزنه برداری
۵ بهمن ۱۴۰۱، ۱۲:۰۲

قیاسی: با وجود چرخه انتخابی به کشتی‌گیری ظلم نمی‌شود

قیاسی: با وجود چرخه انتخابی به کشتی‌گیری ظلم نمی‌شود

برترین آزادکار رقابت‌های کشتی قهرمانی کشور گفت:با توجه به اینکه همه عنوانداران و رقبا از تمام استان‌ها در این میدان شرکت کردند، مسابقات خیلی سنگینی را شاهد بودیم.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی فدراسیون کشتی، مرتضی قیاسی به چرخه انتخابی تیم ملی اشاره کرد و گفت: هر کس بیشتر تلاش کند و زحمت بکشد موفق می‌شود و هر کس می‌خواهد به دوبنده ارزشمند تیم ملی برسد باید از این فیلتر رد شود همچنین چرخه انتخابی این حسن را دارد که به کسی ظلم نمی‌شود.

وی افزود: به جز امیرمحمد یزدانی که با نظر کادر فنی در مسابقات قهرمانی کشور حضور نداشت همه حریفان حاضر بودند و به همین دلیل ترافیک سنگینی در وزن ۷۰ کیلوگرم ایجاد شده بود.

قهرمان وزن ۷۰ کیلوگرم رقابت‌های کشتی آزاد بزرگسالان کشور با بیان اینکه با آمادگی کامل در این مسابقات شرکت کردم، اظهار کرد: همه تمرکزم پیش از شروع مسابقه به کسب قهرمانی بود و پیش بینی می‌کردم صاحب مدال طلا شوم.

به تازگی بر اساس نظرسنجی صورت گرفته توسط فدراسیون کشتی، مرتضی قیاسی با به دست آوردن آرای ۱۴ درصدی هواداران به عنوان بهترین آزادکار رقابت‌های کشتی قهرمانی کشور انتخاب شد.

کد مطلب 5691750

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه