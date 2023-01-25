همایش بین المللی نخبگان منابر شیعه جهان در مشهد برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، همایش بین‌المللی نخبگان منابر شیعه جهان با حضور ۸۰۰ عالم دینی ظهر چهارشنبه در تالار قدس حرم مطهر رضوی برگزار شد.

این همایش بین المللی ۲ روزه با حضور عالمان پنج قاره جهان و با محوریت بیستمین سال تشکیل مجمع جهانی حضرت علی اصغر (ع) برپا شده است.

مجمع جهانی حضرت علی اصغر با هدف تولید محتوای شیعی در جهان بوده است

در این مراسم داود منافی پور، دبیر مجمع جهانی حضرت علی اصغر (ع) اظهار کرد: این مجمع اولین هیأت بین‌المللی شیعه محور است که نخستین جمعه ماه محرم هرسال در هفت هزار و ۵۰۰ نقطه ایران و ۴۵ کشور جهان برگزار می‌شود.

دبیر مجمع جهانی حضرت علی اصغر (ع) با بیان اینکه سال ۱۳۸۲ نخستین مجمع جهانی علی اصغر (ع) در کشور برگزار شد، عنوان کرد: با تکیه بر اراده الهی و استعانت از ائمه اطهار، تلاش‌ها بر این است تا سال ۱۴۰۵ تعداد مجامع برگزار شده در جهان به ۲۵ هزار نقطه برسد.

وی ادامه داد: هم اکنون ۷۲ کارگاه داخلی و سه کارگاه دوخت لباس سبز نوزادان در کشورهای بحرین، عراق و ترکیه برپا هستند که در ذیل مجمع حضرت علی اصغر (ع) فعالیت می‌کنند.

منافی پور افزود: برپایی این مجمع با هدف تولید محتوای شیعی در جهان بوده است که با توجه به تأثیرات بین‌المللی از همان ابتدا مخالفت‌هایی از سوی دشمنان داشته است.

دبیر مجمع جهانی حضرت علی اصغر (ع) با اشاره به تحقیقات انجام گرفته در خصوص «پیراهن معظم سید الشهدا» نیز خاطر نشان کرد: طی پنج سال اخیر پژوهش‌های زیادی در کشورهای مختلف جهان بدین منظور انجام شده است.

وی گفت: بنا بر روایات متعدد، این پیراهن دارای تقدس و جایگاه ویژه ای است که تلاش ما معرفی ابعاد معنوی آن به جهان است.