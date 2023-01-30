۳۱۵ قطعه پرنده کمیاب در داورزن خراسان رضوی کشف شد

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ اکبر محمدآبادی شامگاه یکشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: مأموران ایستگاه بازرسی کاهک در غرب شهرستان داورزن هنگام کنترل خودروهای عبوری به یک دستگاه اتوبوس که به سمت مشهد در حرکت بود، مشکوک شدند.

فرمانده انتظامی داورزن افزود: مأموران پس از هماهنگی با مقام قضائی در بازرسی از خودرو مورد نظر ۹۵ قطعه مرغ مینا و ۲۲۰ قطعه سهره قاچاق را که به صورت غیرمجاز حمل می‌شد، را کشف کردند.

وی گفت: در این زمینه یک متهم پس از تشکیل پرونده مقدماتی به منظور سیر مراحل قانونی به مراجع قضائی معرفی شد.

محمدآبادی گفت: شهروندان به منظور پیشگیری از آسیب‌های جبران ناپذیر به حیات وحش و نیز شکار غیرمجاز گونه‌های مختلف حیوانات و پرندگان، هر گونه مود مشکوک را از طریق تلفن ۱۱۰ به پلیس اعلام کنند.