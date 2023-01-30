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۱۰ بهمن ۱۴۰۱، ۹:۱۱

۳۱۵ قطعه پرنده کمیاب در داورزن خراسان رضوی کشف شد

۳۱۵ قطعه پرنده کمیاب در داورزن خراسان رضوی کشف شد

سبزوار ـ فرمانده انتظامی داورزن گفت: مأموران انتظامی سبزوار موفق به کشف ۳۱۵ قطعه پرنده کمیاب در مبادی ورودی غربی استان خراسان رضوی شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ اکبر محمدآبادی شامگاه یکشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: مأموران ایستگاه بازرسی کاهک در غرب شهرستان داورزن هنگام کنترل خودروهای عبوری به یک دستگاه اتوبوس که به سمت مشهد در حرکت بود، مشکوک شدند.

فرمانده انتظامی داورزن افزود: مأموران پس از هماهنگی با مقام قضائی در بازرسی از خودرو مورد نظر ۹۵ قطعه مرغ مینا و ۲۲۰ قطعه سهره قاچاق را که به صورت غیرمجاز حمل می‌شد، را کشف کردند.

وی گفت: در این زمینه یک متهم پس از تشکیل پرونده مقدماتی به منظور سیر مراحل قانونی به مراجع قضائی معرفی شد.

محمدآبادی گفت: شهروندان به منظور پیشگیری از آسیب‌های جبران ناپذیر به حیات وحش و نیز شکار غیرمجاز گونه‌های مختلف حیوانات و پرندگان، هر گونه مود مشکوک را از طریق تلفن ۱۱۰ به پلیس اعلام کنند.

کد مطلب 5695706

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