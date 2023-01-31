به گزارش خبرنگار مهر، کتاب «نیم عمر واقعیتها (چرا و چگونه دانستهها بی اعتبار میشوند؟)» نوشته ساموئل اربسمن با ترجمه افشین آزادمنش بهتازگی توسط انتشارات معین به چاپ دوم رسیده است.
این کتاب داستان واقعیتهایی است که مدارم در تغییر هستند، سیگار در آغاز توسط پزشکان تجویز میشد، اما بعداً مرگ آور دانسته شد یا برای مثال گوشت خوردن مفید بود، سپس مضر و دوباره مفید شد و حالا هم که بسته به نظر اشخاص است؛ فکر میکردیم که زمین مرکز عالم است اما به تدریج از اهمیت آن کاسته شد.
گونههای دیگری از واقعیتهای اطراف مان نیز در تغییرند. ارتباط با اینترنت نسبت به ده سال پیش به مراتب سریعتر شده است. زبان علم از لاتین به آلمانی و سپس به انگلیسی تغییر کرده است. به طور قطع باز هم تغییر خواهد کرد. جمعیت آدمها تنها در یکصد سال گذشته از دو میلیارد به بیش از هفت میلیارد افزایش یافته است. ما از پایبندی به کره زمین به گام نهادن بر ماه رسیدهایم و ساختههای خود را تا مرزهای منظومهی شمسی گسیل داشتهایم.
گویی دنیای ما در یک گذار همیشگی است. با تغییر دائمی دانستههایمان حتی افراد علامه هم به دشواری یارای همپایی با آن را دارند. شاید همه ی این تغییرها اتفاقی و نفس گیر به نظر برسد، اما در واقع چنین بر میآید که در بطن این سر و صدای متغیر، نظمی هست، نظمی قاعده مند و نظام مند که با علم و ریاضیات توضیح داده میشود.
در بخشی از این کتاب میخوانیم:
ایگناتس سملوایس پزشک برجسته ی دههی ۱۸۴۰ دیدگانی تیزبین داشت. او در حالی که به عنوان متخصص زایمان در بیمارستانهای وین کار میکرد، متوجه تفاوت عجیب بین مادرانی شد که در بخش او در بیمارستان زایمان میکردند با آنهایی که در خانه و یا در جای دیگری از بیمارستان به کمک ماما وضع حمل میکردند. مادرانی که نوزادانشان در بیمارستان توسط پزشک به دنیا میآمدند نسبت به آنهایی که به کمک ماما وضع حمل میکردند به مراتب بیشتر دچار تب زایمان میشدند، و اغلب هم اندکی پس از زایمان باعث مرگ زائو میشد. سملوایس پی برد که بخشهایی از بیمارستان که متخصص زایمان نداشتند و کالبدشکافی هم انجام میدادند همانند زایمانهای خانگی با تب زایمان کمی مواجه بودند.
ایگناتس سملوایس چنین استدلال کرد: پزشکها که علاوه بر انجام زایمان فقط کالبدشکافی نمیکردند بلکه در واقع از مرده خانه یکراست به اتاق زایمان پا میگذاشتند، به طریقی چیزی را از لاشهها به زائو ها منتقل میکردند که موجب مرگشان میشد.
سملوایس پیشنهاد ساده ای را مطرح کرد: پزشکانی که زایمان انجام میدهند باید پیش از زایمان دستهایشان را با محلول آهک کلردار بشویند. این اقدام پاسخ داد و تعداد مرگ و میر ناشی از تب زایمان به یک دهم مقدار قبلی رسید.»
چاپ دوم این کتاب در ۲۸۳ صفحه عرضه شده است.
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