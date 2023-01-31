کیفیت هوای پایتخت قابل قبول است

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس اعلام شرکت کنترل کیفیت هوا، علیرغم بارش باران هم‌اکنون شاخص آلودگی هوای پایتخت روی عدد ۸۰ یعنی بازه قابل قبول قرار دارد و طی ۲۴ ساعت گذشته نیز این شاخص روی عدد ۹۴ یعنی بازه قابل قبول قرار داشته است.

بر اساس این گزارش پایتخت‌نشینان از ابتدای سال تاکنون ۱۵۵ روز هوای قابل قبول، ۱۲۳ روز هوای ناسالم برای گروه‌های حساس، ۳۲ روز هوای ناسالم برای همه افراد جامعه، دو روز هوای بسیار ناسالم، دو روز هوای خطرناک و تنها دو روز هوای پاک را تجربه کردند.

در مقایسه با سال قبل پایتخت‌نشینان ۲۱۴ روز هوای قابل قبول، ۹۴ روز هوای ناسالم برای گروه‌های حساس، دو روز هوای پاک و شش روز هوای ناسالم را تجربه کرده بودند.