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۱۱ بهمن ۱۴۰۱، ۱۳:۰۲

عسکری خبر داد

تداوم سیر صعودی تولید دارو در هلال احمر

تداوم سیر صعودی تولید دارو در هلال احمر

مدیرعامل سازمان تدارکات پزشکی جمعیت هلال‌احمر از تداوم سیر صعودی تولید دارو در هلال احمر خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا عسکری با اشاره به تولیدات هلال‌احمر در هفته اول بهمن ماه گفت: در هفته ابتدایی بهمن ماه یک میلیون و ۴۸۰ هزار عدد سیتریزین و ۲ میلیون و ۴۸۲ هزار عدد استامینوفن در قالب کپسول تولید شده است.

وی افزود: همچنین در این بازه زمانی، با توجه َبه نیاز فصلی کشور و شیوع آنفلوآنزا، ۳۹۵ هزار بطری ایبوپروفن، ۳۹۶ هزار عدد کیتوتیفن و ۴۷۲ هزار عدد فینوپروست ۵ میلی گرم در مجموعه هلال‌احمر تولید شده است تا بواسطه توزیع آن در میان جامعه هدف، بخشی از نیازها در داخل کشور تأمین شود.

عسکری خاطرنشان کرد: در مجموع در یک هفته گذشته یک میلیون و ۹۵۳ هزار عدد انواع قرص، ۲ میلیون و ۴۸۲ هزار عدد کپسول و ۷۹۱ هزار عدد داروی نوشیدنی در مجموعه سهاهلال تولید شده و تلاش می‌شود تا این روند تولید با استفاده از تمامی ظرفیت‌ها تداوم داشته باشد.

مدیرعامل سازمان تدارکات پزشکی تاکید کرد: خطوط تولید داروی هلال احمر همچنان به صورت شبانه‌روزی فعال است تا نیاز کشور را در حوزه دارو برطرف کند.

کد مطلب 5697050

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