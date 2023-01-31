تداوم سیر صعودی تولید دارو در هلال احمر

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا عسکری با اشاره به تولیدات هلال‌احمر در هفته اول بهمن ماه گفت: در هفته ابتدایی بهمن ماه یک میلیون و ۴۸۰ هزار عدد سیتریزین و ۲ میلیون و ۴۸۲ هزار عدد استامینوفن در قالب کپسول تولید شده است.

وی افزود: همچنین در این بازه زمانی، با توجه َبه نیاز فصلی کشور و شیوع آنفلوآنزا، ۳۹۵ هزار بطری ایبوپروفن، ۳۹۶ هزار عدد کیتوتیفن و ۴۷۲ هزار عدد فینوپروست ۵ میلی گرم در مجموعه هلال‌احمر تولید شده است تا بواسطه توزیع آن در میان جامعه هدف، بخشی از نیازها در داخل کشور تأمین شود.

عسکری خاطرنشان کرد: در مجموع در یک هفته گذشته یک میلیون و ۹۵۳ هزار عدد انواع قرص، ۲ میلیون و ۴۸۲ هزار عدد کپسول و ۷۹۱ هزار عدد داروی نوشیدنی در مجموعه سهاهلال تولید شده و تلاش می‌شود تا این روند تولید با استفاده از تمامی ظرفیت‌ها تداوم داشته باشد.

مدیرعامل سازمان تدارکات پزشکی تاکید کرد: خطوط تولید داروی هلال احمر همچنان به صورت شبانه‌روزی فعال است تا نیاز کشور را در حوزه دارو برطرف کند.