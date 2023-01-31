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۱۱ بهمن ۱۴۰۱، ۱۳:۰۷

پیش فروش بلیت قطارهای مسافری برای اسفند ماه از فردا

پیش فروش بلیت قطارهای مسافری برای اسفند ماه از فردا

پیش فروش بلیت قطارهای مسافری برای بازه زمانی یکم تا ۲۲ اسفند، از روز چهارشنبه ۱۲ بهمن آغاز می‌شود.

به گزار خبرگزاری مهر به نقل از وزارت راه و شهرسازی، شرکت راه‌آهن اعلام کرد، پیش فروش بلیت قطارهای مسافری برای کلیه مسیرها طی بازه زمانی یکم اسفند تا ۲۲ اسفند ماه، از ساعت ۱۱ روز چهارشنبه ۱۲ بهمن توسط فروشندگان حضوری (آژانس‌ها و دفاتر فروش) انجام می‌شود.

همچنین پیش فروش بلیت توسط فروشندگان غیر حضوری (سایت‌های مجاز)، از ساعت ۱۷ همان روز (چهارشنبه) انجام خواهد شد.

هموطنان عزیز برای کسب اطلاعات بیشتر می‌توانند به صورت شبانه روزی با سامانه اطلاع رسانی راه آهن به شماره ۰۲۱۵۱۴۹ تماس بگیرند یا به پایگاه اینترنتی www.rai.ir مراجعه کنند.

کد مطلب 5697059

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