به گزارش خبرگزاری مهر، علی کرد با اشاره به آخرین وضعیت سلامت دانش آموزانی که با علائم مسمومیت به اورژانس این بیمارستان منتقل شده بودند، اظهار کرد: ۶ نفر از دانش آموزان یک مدرسه دخترانه در شهر جدید هشتگرد (مهستان) با علائم سرگیجه و تنگی نفس و حالت تهوع و درد معده که بر اثر انتشار گاز CNG ایجاد شده بود به این بیمارستان مراجعه کردند.

وی ادامه داد: فوراً اقدامات تشخیصی و درمانی برای این دانش آموزان آغاز شد و همگی آنها بعد از یک درمان سرپایی با حال عمومی مساعد از بیمارستان مرخص شدند.

بنا بر این گزارش، مدرسه از سیستم گرمایش مرکزی (شوفاژ) برخوردار است و این حادثه به دلیل استفاده از گاز برای پخت آش در محیط بدون تهویه مناسب رخ داده است.