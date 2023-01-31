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۱۱ بهمن ۱۴۰۱، ۱۵:۱۷

رئیس بیمارستان امام جعفر صادق (ع) هشتگرد خبر داد؛

گازگرفتگی دانش‌آموزان در یک مدرسه شهر جدید مهستان

گازگرفتگی دانش‌آموزان در یک مدرسه شهر جدید مهستان

ساوجبلاغ- رئیس بیمارستان امام جعفر صادق (ع) هشتگرد در خصوص بدحالی چند دانش‌آموز یک مدرسه در شهر جدید هشتگرد به دلیل انتشار گاز گفت: همگی آنها با حال عمومی مساعد از بیمارستان مرخص شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر، علی کرد با اشاره به آخرین وضعیت سلامت دانش آموزانی که با علائم مسمومیت به اورژانس این بیمارستان منتقل شده بودند، اظهار کرد: ۶ نفر از دانش آموزان یک مدرسه دخترانه در شهر جدید هشتگرد (مهستان) با علائم سرگیجه و تنگی نفس و حالت تهوع و درد معده که بر اثر انتشار گاز CNG ایجاد شده بود به این بیمارستان مراجعه کردند.

وی ادامه داد: فوراً اقدامات تشخیصی و درمانی برای این دانش آموزان آغاز شد و همگی آنها بعد از یک درمان سرپایی با حال عمومی مساعد از بیمارستان مرخص شدند.

بنا بر این گزارش، مدرسه از سیستم گرمایش مرکزی (شوفاژ) برخوردار است و این حادثه به دلیل استفاده از گاز برای پخت آش در محیط بدون تهویه مناسب رخ داده است.

کد مطلب 5697223

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    نظرات

    • فاطمه IR ۱۶:۲۴ - ۱۴۰۱/۱۱/۱۱
      0 0
      پاسخ
      لطفا از مسمومیت گاز در والفجر منطقه ۱۵ تهران هم گزارش تهیه کنید که وضع اونجا بسیااار وحشتناک بود

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