مردم ستون دین هستند

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله عبدالله جوادی آملی در پیام تصویری که ظهر چهارشنبه در جشنواره بین‌المللی نهج البلاغه در دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان) پخش شد، با بیان اینکه بهترین راه برای معرفی امام علی (ع) بعد از قرآن و سخنان پیامبر، بیان نورانی خود امیرالمومنین (ع) در نهج البلاغه است، اظهار داشت: بر همه ما لازم است که نهج‌البلاغه و همه آنچه که از امام علی (ع) جمع آوری شده به کتاب درسی تبدیل شود.

وی با تاکید بر اینکه باید از غربت امام علی (ع) بکاهیم و نهج البلاغه اصیل را مطرح کنیم، خاطرنشان کرد: امیرالمومنین را باید با خطبه شناخت و نه به وسیله خطابه.

آیت الله جوادی آملی با اشاره به اینکه علمیت کلام امام علی (ع) در خطبه هاست، اضافه کرد: خطابه‌ها بیشتر درباره مسائل اقتصادی، نظامی، اخلاقی یا حقوقی است و سید رضی در نهج البلاغه، خطابه‌ها را نقل کرده است.

وی به نامه امیرالمومنین خطاب به مالک اشتر اشاره کرد و گفت: امام علی در این نامه نوشت که قرآن و اسلام به بند کشیده شده بود و هرچه خواستند به نام اسلام گفتند و عمل کردند، زمانی که زمام کار را به دست گرفتم اول دین و قرآن را آزاد کردم و مردم آزاد شدند، کسی حق ندارد به نام خود از دین حرف در بیاورد و آزادی را معنی کند.

این مرجع تقلید با تاکید بر نقش مردم در حفظ دین، تصریح کرد: مردمی که انقلاب کردند و جنگ هشت ساله را با دادن شهید، جانباز و اسیر به پیروزی رساندند، ستون دین هستند، با ستون دین نمی‌توان بدرفتاری کرد و حقوق آنها را نادیده گرفت، مردم ستون دین شدند که دین به وسیله آنها حفظ شود.

آیت الله جوادی آملی از همه مردم، محققان و دانشگاهیان خواست تا نهج البلاغه را در دستور کار خود قرار دهند، آن را تدریس و درباره آن تحقیق کنند تا گوشه‌ای از وظایف تشیع نسبت به امیرالمومنین (ع) ادا شود.

همچنین رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان) در جشنواره بین المللی نهج البلاغه اظهار داشت: آثار علمی و فرهنگی خوبی از سراسر کشور به جشنواره رسیده است و می‌تواند دستاوردهای زیادی به‌همراه داشته باشد.

پیام نجفی با تاکید بر لزوم بهره برداری هرچه بیشتر در کارهای علمی، آموزشی و پژوهشی از نهج البلاغه، افزود: با ارائه آموزه‌های نهج البلاغه به دانشجویان، آنها می‌توانند پس از دانش آموختگی از این آموزه‌ها در زندگی خود بهره بگیرند اما هنوز جای کار زیادی در این زمینه داریم.

محمد علی نادی دبیر علمی جشنواره بین المللی نهج البلاغه نیز با اشاره به فعالیت پنج کمیته تخصصی در این رویداد، گفت: آثار رسیده به دبیرخانه جشنواره در ۲ بخش علمی و فرهنگی بود که در بخش علمی ۱۸۰ مقاله، ۳۵ پایان نامه و ۱۷ کتاب و در بخش فرهنگی، ۶۵ اثر هنری دریافت شد.

به گزارش مهر، نخستین جشنواره بین‌المللی نهج‌البلاغه با عنوان "راه نجات" در ۲ بخش اصلی علمی و فرهنگی امروز چهارشنبه ۱۲ بهمن در دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان) برگزار شد.