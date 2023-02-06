امیدواری برای اجرای «آگنیتاژ» در تهران/ خستگی به تنمان نماند

حسین کارگر کارگردان نمایش «آگنیتاژ» که به‌عنوان یکی از آثار برگزیده چهل و یکمین جشنواره بین‌الملل تئاتر فجر معرفی شد درباره برنامه‌ریزی برای اجرای عمومی این اثر نمایشی به خبرنگار مهر گفت: در حال پیگیری برای فراهم شدن امکان اجرای نمایش در تهران هستم. یکی از مجموعه‌های تئاتری درخواست فیلم اجرا را از ما داشته است که امیدوارم این اتفاق رخ دهد و بتوانیم در این مجموعه اجرا داشته باشیم.

وی ادامه داد: متاسفانه تئاتر در ماهشهر مخاطبان زیادی ندارد از این رو تمام تلاشمان را می‌کنیم تا نمایش بتواند در تهران به صحنه برود و دیده شود. در حال حاضر دکور نمایش را به ماهشهر فرستادیم و در مکانی در حال نگهداری است تا اینکه بتوانیم شرایط اجرا در تهران را فراهم کنیم.

این کارگردان خوزستانی درباره احساسی که از برگزیده شدن نمایشش در رشته‌های مختلف داشته است، بیان کرد: در اختتامیه جشنواره بهترین حس دنیا را داشتم چون برای به ثمر رسیدن نمایش خیلی تلاش کردیم و حتی زمانی هم که «آگنیتاژ» در جشنواره منطقه‌ای بوشهر برگزیده شد به ما انگیزه بیشتری داد تا برای برگزیده شدن در جشنواره تئاتر فجر و در ادامه اجرای عمومی نمایش، تلاش بیشتری داشته باشیم که خدا را شکر ثمره این تلاش را دیدیم و خستگی از تنمان درآمد. امیدوارم این جایزه‌ها سد راهمان نشود و بتوانیم از این به بعد نمایش‌های بهتری را برای اجرا آماده کنیم.

کارگر در پایان درباره واکنش‌های منفی که از طرف برخی از هنرمندان برای شرکت کردن در جشنواره وجود داشت، گفت: هم از داخل و هم از خارج از کشور با پیام‌ها و واکنش‌های منفی روبرو شدیم اما تلاش کردیم با برخی از مخالفان حرف بزنیم و قانعشان کنیم و در نهایت هم به این واکنش‌ها توجهی نداشتیم باشیم و کارمان را انجام دهیم و چون تئاتر شغل ماست و غیر از تئاتر کار دیگری برای انجام نداریم.

نمایش «آگنیتاژ» به نویسندگی رسول حق‌جو و کارگردانی حسین کارگر که از ماهشهر در جشنواره تئاتر فجر شرکت کرد برگزیده جشنواره تئاتر منطقه ۲ بوشهر بود که توانست در مراسم اختتامیه جشنواره بیشترین جوایز بخش مسابقه صحنه‌ای را از آن خود کند. این اثر نمایشی تقدیر طراحی بروشور، برگزیده طراحی صحنه، رتبه دوم بازیگری مرد، زن و کارگردانی و رتبه اول نویسندگی را در این دوره از جشنواره تئاتر فجر دریافت کرد.

عبدالرضا نصاری، مژده خیاط و موسی رضازاده بازیگران این اثر نمایشی هستند.

«آگنیتاژ» اثری درباره مهاجرت، رویای آزادی و رسیدن به آرزوهایی است که شخصیت اصلی نمایش در سرزمین خیالی آگنیتاژ به دنبالش می‌گردد. داود که حالا نام دیوید را برای خود انتخاب کرده برای رسیدن به آرزوهایش، خانه پدری را گرو گذاشته و حالا در کمپ مهاجران آگنیتاژ منتظر روز مصاحبه برای پذیرفته شده در این دنیای جدید است، غافل از اینکه سرنوشت دیگری در انتظارش است.