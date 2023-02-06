خبرگزاری مهر ۳ جایزه برتر جشنواره ابوذر یزد را از آن خود کرد

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم اختتامیه دومین جشنواره رسانه ای ابوذر، یکشنبه شب با حضور فرمانده سپاه الغدیر، شهردار یزد و جمعی از مسئولان استان و اصحاب رسانه یزد برگزار شد.

با داوری داوران این جشنواره، گزارش «راه‌های گردشگری یزدبه بافت تاریخی ختم می‌شود / ظرفیت خفته در باغ‌ها» اثر نیره شفیعی پور، رتبه نخست در بخش گزارش تحلیلی را از آن خود کرد.

همچنین گزارش تصویری حیات قناتها در روستاهای یزد مجید دهقانی زاده نیز به عنوان تنها اثر برگزیده درحوزه عکس، عنوان نخست این جشنواره را از آن خود کرد.

گزارش «جهادی از جنس اخلاص در سنگر خدمت / تلألو نور امید در دل محرومان یزد» از نیره شفیعی پور نیز رتبه دوم در بخش گزارش خبری را به خود اختصاص داد.

داوری بخش عکس بر عهده جواد راغبیان و داوری سایر بخش‌های جشنواره نیز بر عهده کاظم شاملو، محمدرضا عمادی، محمودرضا رحمانی، علی امینی و امیر ترقی نژاد بود.

آثار حائز رتبه اول این جشنواره، در بخش ملی با برگزیدگان سایر استانها رقابت خواهند کرد.