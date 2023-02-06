کریم زارع در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با تاکید به حمایت از طرح‌های اشتغال زایی مددجویان، اظهار داشت: از ابتدای سال جاری تاکنون برای ایجاد، راه اندازی و پایداری، ۱۷ هزار و ۸۶۲ طرح مددجویی، تسهیلات اشتغال پرداخت شده است.

وی با اشاره به اینکه این نهاد علاوه بر خدمت رسانی به محرومان، نقش کارآفرینی اجتماعی را نیز بر عهده دارد، ادامه داد: افزایش توان اقتصادی افراد و خانواده‌های مستعد، با ایجاد فرهنگ کارآفرینی و تلاش در مددجویان برای رسیدن به زندگی بهتر از برنامه‌های این نهاد است.

مدیرکل کمیته امداد استان اصفهان هدف از اجرای طرح‌های خودکفایی و اشتغال زایی کمیته امداد را افزایش توان مالی و کاهش وابستگی مددجویان به دریافت مستمری این نهاد بیان کرد و افزود: امسال تاکنون هزار و ۳۶۵ میلیارد تومان، تسهیلات اشتغال به بیش از ۱۷ هزار طرح مددجویی اختصاص یافته تا علاوه بر افزایش درآمد بین خانواده‌های تحت حمایت، به افزایش اعتماد به نفس جامعه هدف نیز کمک شود.

وی گفت: کارآفرینی با دو عامل فرصت و تمایل به کارآفرین شدن تعیین می‌شود که بدون شک، تسهیلات و اعتبارات می‌تواند نقش مهمی را در این زمینه ایفا کند.