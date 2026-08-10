به گزارش خبرنگار مهر، مهدی محمدپور شامگاه دوشنبه در بازدید از پایگاه امداد و نجات بینشهری نیمبلوک (شادروان غلامی) هلالاحمر قاین، گزارشی از عملکرد و فعالیتهای این جمعیت در حوزههای امداد و نجات، آموزش، جوانان و داوطلبان ارائه کرد و مهمترین ظرفیتها و نیازهای پایگاههای امدادی استان را تشریح کرد.
سلمان اسحاقی، نماینده مردم قاین و زیرکوه در مجلس هم در این بازدید با قدردانی از تلاش امدادگران و نجاتگران هلالاحمر اظهار کرد: تقویت پایگاههای امداد و نجات، سرمایهگذاری برای حفظ جان مردم است و باید توسعه تجهیزات، امکانات و زیرساختهای این پایگاهها مورد توجه جدی قرار گیرد.
وی با اشاره به اهمیت پایگاه امداد و نجات نیمبلوک در محورهای مواصلاتی منطقه، افزود: ارتقای امکانات و تجهیزات امدادی میتواند در افزایش سرعت امدادرسانی و پاسخگویی به حوادث و همچنین کاهش آسیبهای ناشی از سوانح جادهای نقش مؤثری داشته باشد.
فرماندار قاین هم در این بازدید بر ضرورت تقویت همکاری میان دستگاههای اجرایی و مجموعههای اقتصادی شهرستان برای حمایت از فعالیتهای امدادی و افزایش توان عملیاتی هلالاحمر تأکید کرد.
گفتنی است؛ این بازدید با هدف بررسی میدانی ظرفیتها و نیازهای پایگاه امداد و نجات بینشهری نیمبلوک و بررسی راهکارهای توسعه زیرساختها و امکانات امدادی منطقه انجام شد.
نظر شما