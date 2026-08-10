به گزارش خبرنگار مهر، عصر دوشنبه مجمع انتخاب رئیس هیئت انجمنهای ورزش رزمی خراسان جنوبی به ریاست افشین هادی چگینی، رئیس این فدراسیون و با حضور ۱۵ نفر از ۱۶ عضو این مجمع برگزار شد.
برای انتخاب رئیس این هیئت، مسعود قلیزاده، حجتالاسلام محمد قناعت و جواد وجودزاده کاندید شده بودند که در ابتدای این جلسه، انصراف مسعود قلیزاده اعلام شد.
حجتالاسلام محمد قناعت حضور مؤثر در مسابقات کشوری، ارتقای سطح داوران و بانوان این هیئت، پیگیری برای ایجاد درآمد پایدار، ایجاد کمیته حامیان مالی، استفاده از ظرفیتهای معدنی و صنعتی، تعامل با دانشگاه، آموزش و پرورش و بسیج، توسعه زیرساختها و امکانات، برگزاری مسابقات و لیگ قهرمانی و تحول مدیریتی را از جمله اهداف خود برای پذیرش این مسئولیت عنوان کرد.
وی همچنین در ادامه برای هر یک از چهار سال این مسئولیت برنامههای اجرایی خود را اعلام کرد و گفت: ساماندهی ورزشکاران و ایجاد زیرساختها، تکمیل بانک اطلاعاتی، افزایش ۱۰ درصدی ورزشکاران سازمانیافته، تهیه تقویم ورزشی و... از جمله برنامههای سال اول من در صورت انتخاب است.
قناعت افزود: برگزاری رقابتهای قهرمانی، درآمدزایی، افزایش رقابتهای بانوان و افزایش مربیان زن، حضور در مسابقات کشوری از جمله برنامههای سالهای بعد در این مسئولیت است.
وی همچنین همسو بودن و هماهنگی کامل با اداره کل ورزش و جوانان استان و فدراسیون مربوط، توسعه ورزش همگانی و... را از دیگر برنامههای خود در این مورد اعلام و تأکید کرد: در صورت انتخاب، وامدار هیچکس نخواهم بود و شیوه مدیریت من با گذشته متفاوت خواهد بود.
جواد وجودزاده، دیگر کاندیدای انتخاب رئیس این هیئت، هم که به گفته خودش مدرس این فدراسیون با ۲۷ سال فعالیت در این رشته است، گفت: علاوه بر این که یاور ورزش و جوانان استان خواهم بود، با سه حامی مهم در استان برای حمایت مالی از فعالیتهای این هیئت صحبت کردهام و ضمن استفاده از همه ظرفیتهای موجود، برای توسعه ورزش همگانی نیز تلاش خواهم کرد و در کمتر از دو سال در مدیریت این هیئت تحول ایجاد خواهم کرد.
در پایان، جواد وجودزاده با کسب ۱۰ رأی از ۱۵ رأی این مجمع، در برابر پنج رأی حجتالاسلام قناعت، برای مدت چهار سال به عنوان رئیس جدید این هیئت انتخاب شد.
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